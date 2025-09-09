Congreso define fecha de votación para el Presupuesto de 2026

Senador Enrique Cabrales (Centro Democrático) y Richard Fuelantala (AICO), presidente y vicepresidente de la Comisión Cuarta del Senado, que, con la Tercera, discute el presupuesto de 2026. Foto: Archivo Particular

Las Comisiones Económicas (Terceras y Cuartas) del Congreso de la República están ultimando detalles para la votación del monto del Presupuesto General de la Nación (PNG) del 2026 que tiene como fecha límite el próximo 15 de septiembre. Aunque las ponencias siguen sin estar listas, la claridad tanto en Senado como en la Cámara de Representantes es que el monto sea discutido, con una posible reducción de los 556,9 billones propuestos por el Gobierno Nacional.

Las últimas reuniones sostenidas entre los presidentes de las comisiones, los ponentes y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dieron indicios para un debate amplio sobre el monto, mientras, en simultáneo, se estudiará la iniciativa de reforma tributaria que fue radicada el pasado 1 de septiembre por 26,3 billones.

No obstante, los encuentros siguen en firme para definir, entre otras, la fecha de votación del PNG. Fuentes en el Congreso aseguraron a El Espectador que esta sesión se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre, evitando con ello un vencimiento de términos como sucedió con la devolución del proyecto que estaba pactado para el 15 de agosto, pero que, por falta de consenso entre las mesas directivas, aunado al fallecimiento y los honores póstumos del senador Miguel Uribe Turbay, representó un impedimento para este trámite.

