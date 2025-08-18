Presupuesto y debates de control político: así será la agenda del Congreso

Plenaria del Senado en junio de 2025. Foto: Óscar Pérez

El Congreso arranca este martes la discusión de un proyecto que, por lo menos en las próximas 8 semanas, capitalizará las discusiones políticas: la aprobación del presupuesto general de 2026.

Para esto, las cuatro comisiones económicas (Tercera y Cuarta de Senado y Cámara) están citadas a las 9:00 a.m. de este martes para discutir de manera conjunta el proyecto. Serán 94 los congresistas que en el Salón Elíptico, durante los próximos días, tendrán la discusión de si darle luz verde al presupuesto de $557 billones que presentó el presidente Gustavo Petro y que requiere de una ley de financiamiento de cerca de $26,3 billones.

Los plazos son así: antes del próximo 15 de septiembre, las comisiones conjuntas deberán definir el monto definitivo. Para el 25 de ese mes, deberá aprobarse en primer debate. Y el 1° de octubre arrancaría la discusión en las plenarias, con plazo hasta el 20 de octubre. Si esa última fecha no se cumple, el presupuesto deberá salir por decreto.

Pero además de esa discusión, para esta semana también están agendados otros debates. Por ejemplo, el primer punto del día en la Comisión Primera del Senado es la discusión del llamado referendo por las regiones, que busca darle mayor autonomía fiscal a los departamentos. El vocero de esta es el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).

Este martes, en la Comisión Segunda del Senado, que se encarga de asuntos internacionales y de paz, se elegirá a la mesa directiva, siendo la única de las 14 comisiones del Congreso que aún no ha surtido este trámite. Y en la Séptima están citados, para el miércoles, los ministros Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y Germán Ávila (Hacienda) a un debate de control político sobre la reforma a la salud, que está pendiente de su tercer debate en esa comisión.

En la Comisión Segunda de la Cámara está citado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para discutir, estos martes y miércoles, el impacto del presupuesto de 2026 en su cartera. Y en la Sexta está citada la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, para que dé detalles sobre las obras civiles en el departamento de Risaralda y respuestas sobre los retrasos en varias de estas.

