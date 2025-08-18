Petro se pronunció sobre Bolivia, ELN y le mandó mensaje a Nicolás Maduro

El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros de este 15 de agosto. Foto: Presidencia

A través de varios mensajes en su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se refirió a hechos coyunturales, como la primera vuelta presidencial en Bolivia y las investigaciones para dar con los responsables del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Las elecciones en Bolivia marcaron un punto determinante en la historia reciente del país suramericano: el triunfo de Rodrigo Paz y de Jorge Quiroga, que se enfrentarán en una segunda vuelta el 19 de octubre, acabó con 20 años de liderazgo de la izquierda, en gran parte impulsada por Evo Morales.

Ante esto, sin hablar de un candidato en específico, el presidente Petro aseveró: “Se olvida la historia por la adicción al poder. El pueblo olvida, cuando elige a los verdugos que derramarán la sangre del mismo pueblo que votó por ellos. Eligen la venganza. Cuando deben preservar el sendero difícil de la democratización del país y la vida, otra vez privatizadores del agua”.

El otro tema que abordó fue el de los responsables del magnicidio de Uribe Turbay. En respuesta a una publicación en la que el ELN negó cualquier vínculo con ese hecho, el presidente afirmó “Nunca he dicho que el ELN este detrás del asesinato del senador Uribe Turbay. El ELN debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar”.

En todo caso, el pasado 12 de agosto, durante su discurso en la Ceremonia Ascenso de Generales, el presidente Petro sí aseguró: “Ahora a la Segunda Marquetalia que está matando alcaldes en Venezuela, el ELN también y aquí está asesinando colombianos y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”.

En su publicación de este lunes en X, en todo caso, el jefe de Estado aseveró que “los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador. No hay indicios hacia el ELN, pero sí hacia la Segunda Marquetalia, ambas agrupaciones están en guerra abierta contra el gobierno”.

Sobre ambos grupos, el presidente también afirmó que “los extranjeros que controlan las finanzas del ELN y la Segunda Marquetalia están centrados exclusivamente en los negocios ilegales y no en la política. Los transforman en ejército de ocupación en Venezuela y Colombia. Pablito, el verdadero mando del ELN, es muy obediente a los compradores de cocaína, que en general son extranjeros de Albania, Italia, México y algunos colombianos”.

Y acusó a ambos grupos de estar “en guerra contra el proyecto de cambio, sirven a las mafias de la extrema derecha”.

Adicional a ello, también solicitó a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro colaboración para combatir a estos grupos, que tienen presencia entre ambos países: “Es importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo; he logrado con la anuencia de Maduro, golpear al ELN en la frontera con Norte de Santander. Decenas de toneladas de cocaína han caído del lado venezolano y funcionarios públicos sobornados”.

Además, rechazó que se realicen operaciones extranjeras en ese país, como se ha dicho luego de afirmaciones hechas por el Gobierno de Estados Unidos: “Ambos grupos esperan una invasión de EEUU, lo cual sería de enorme torpeza, para adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países. Construir una situación similar a la de Libia, Siria e Irak. Sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EEUU, presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica”.

“Las mafias untadas de extrema derecha hasta los tuétanos en Miami, Bogotá y Caracas, quieren la guerra fratricida para ganar. Hay que juntar las inteligencias policiales de Colombia, EEUU, Europa, el mundo árabe, y Venezuela para combatir juntos por un territorio sin mafias y por pueblos liberados”, agregó.

