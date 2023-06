Primer debate de reforma laboral es cancelado nuevamente por falta de quórum

María Fernanda Carrascal, miembro de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, es la coordinadora ponente de la reforma laboral. Foto: Óscar Pérez

Mientras que la reforma pensional cogió vuelo en la Comisión Séptima del Senado y ya ha sido aprobada en más del 80%; la reforma laboral sigue trabada y espera su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara.

Este 14 de junio estaba citado el primer debate de la laboral desde las 7:00 a.m. y tuvo que ser cancelada, pues después de dos horas de espera, los representantes necesarios para iniciar la discusión no se presentaron en el recinto.

Así las cosas, el presidente de la comisión, el representante Agmeth Escaf (Pacto Histórico) tuvo que levantar por falta de quórum. A la sala de sesiones solo llegaron 7 de 21 congresistas que conforman esa célula legislativa.

“Son más de las 8:30 a.m. y los puestos de Cambio Radical y Centro Democrático están vacíos, queriendo torpedear para que no haya quórum. Como les dice su mentora: ‘¡Trabajen vagos!’, en lugar de venir a debatir y demostrar por qué es mala la reforma, no lo hacen, sino que sabotean”, expresó el representante de Gobierno, Alfredo Mondragón.

Por su parte, la representante y coordinadora ponente de la reforma laboral, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) seguró que “nuevamente la oposición se encarga de torpedear el debate y la sesión se cancela por falta de quórum. Quienes se han ausentado deben darle la cara al país. Juegan con el bienestar de los y las trabajadoras”.

Esta es la tercera vez que el primer debate de la laboral es aplazado por falta de quórum. En las dos sesiones anteriores la asistencia no se completó por la ausencia de los representantes del Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical.

