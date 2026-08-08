Ya fueron publicados los decretos de los primeros nombramientos del gobierno De la Espriella

Estos son algunos de los ministros que integran el gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía

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Seis decretos fueron publicados horas después de la posesión de Abelardo de la Espriella para dejar en firme los nombramientos de los 18 ministros y otros cinco cargos clave de la Presidencia. Esas figuras serán las que pondrán en marcha el plan de la “patria milagro” del gobierno entrante y a las que se sumarán en los próximos días otros nombres que fueron anunciados desde antes por el mandatario y su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

A través del decreto 1136 del 7 de agosto, los jefes de carteras fueron oficializados en sus despachos. Los ministros que inician este mandato presidencial son Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), el general (r) Jorge Mora (Defensa), Iván Cancino (Justicia), Mauricio Gómez (Comercio), Viviane Morales (Educación), Elsa Noguera (Transporte), Fabio Arjona (Ambiente), Juliana Gutiérrez (Deporte), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Omar Bula (Exteriores), Indalecio Dangond (Agricultura), María Nohemí Arboleda (Minas), Alexandra Falla (TIC), Paola Holguín (Cultura), Natalia López (Trabajo), Ana María Vesga (Salud) y Claudia Benavides (Ciencias).

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Junto a esos hay otros cinco puestos que ya tienen nombramientos en firme. El primero fue el de Carlos Andrés Ríos, quien fungirá como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). A él le siguieron Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, y Nicolás Gómez Arenas, jefe de despacho presidencial. Todas son figuras que vienen de trabajar con De la Espriella en su campaña y que tuvieron lazos con el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. En el caso de Gómez, su cercanía está también por lazos familiares con el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez (su padre) y el ministro de Hacienda (su tío).

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A esos se suman otras dos personas clave: Valerie Lafaurie y María Fernanda Sandoval. La primera ha sido central en los empalmes regionales que adelantó el mandatario antes de posesionarse y se convierte oficialmente en la consejera presidencial para las regiones, aunque el mismo De la Espriella ha dicho que será la “gerente” de las regiones. En sus manos está mantener el diálogo directo con mandatarios regionales.

La segunda fungirá como la secretaria de las Comunicaciones de este gobierno. Sandoval estuvo en el círculo cercano de De la Espriella en la campaña y trabaja desde hace más de cinco años en sus empresas. Tiene, además, experiencia con la empresa Estrategia y Poder, que dirige Carlos Suárez.

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Pero ese último nombre, como los de Joaquín Gutiérrez y Carlos Alonso Lucio, son figuras que le hablan al oído al nuevo jefe de Estado y todavía no tienen cargos oficiales. Suárez ha dicho que no ocupará un puesto oficial en el Gobierno, pero seguirá siendo asesor, y su importancia quedó clara cuando entró a la posesión detrás del vicepresidente Restrepo.

Entre otros, también están pendientes otros puestos importantes, como las cabezas del Departamento Nacional de Planeación y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En los próximos días terminará de oficializarse el aterrizaje de esos nombres y, técnicamente, esta administración tiene vía libre para realizarlos hasta el 20 de agosto, pues a partir del pasado miércoles comenzó a regir el decreto que suspende por 15 días los requisitos de publicación de hojas de vida y evaluación de competencias.

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