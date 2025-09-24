Así está el pulso en la Cámara para la votación del proyecto de paz total

El gobierno busca aprobar reformas como la de la salud, la tributaria y la ley de sometimiento. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres meses han pasado desde la radicación del proyecto de ley de paz total con el que el gobierno nacional busca crear un marco normativo para desmanteral a las organizacions armadas sin estatus político con el que se cobijaría a las estructuras con las que hoy se negocia la paz.

La iniciativa fue presentada al Congreso de la República el 20 de julio por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien destacó la importancia de la iniciativa para el futuro de los procesos de paz. Sin embargo, tras ingresar por la Comisión Primera de la Cámara, su avance hasta la fecha ha sido mínimo, al punto que tan si quiera han sido radicadas las respectivas ponencias para dar inicio a su debate.

Le sugerimos: La JEP pide $121.858 millones para implementar sus primeras sentencias restaurativas

El proyecto, de carácter ordinario, apenas se encuentra en su proceso de audiencias públicas. Aunque estos encuentros ya se han realizado en Tumaco, Medellín y Bogotá, según dijo el coordinador ponente, Alirio Uribe, a El Espectador, aún quedan pendientes audiencias en Manizales, Pasto y Quibdó, así como una nueva mesa técnica con las comunidades de Nariño.

“Hemos recogido muchas observaciones y propuestas frente a la ley. Hay relatorías de todo lo que han propuesto las víctimas, las organizaciones, los sectores académicos, las observaciones que ha hecho la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo y con base en esto estamos preparando las audiencias para primer debate”, dijo el representante Uribe.

Sin embargo, el parlamentario del Pacto Histórico advirtió que aún habrá que esperar para el inicio de este debate, al menos, hasta mediados de octubre, mientras culminan las reuniones con las comunidades, víctimas y demás entidades relacionadas a la iniciativa; se hacen los ajustes a la ponencia; y se presenta la misma en la Comisión.

Añadió que los miembros de los GAO y GAOML que hayan delinquido con posterioridad a sus procesos de desmovilización deben ser excluidos del marco normativo de este proyecto de ley. pic.twitter.com/tgeIaMvQ6b — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) September 18, 2025

Por otro lado, desde la oposición también se encuentra en trámite una ponencia de archivo. El documento está siendo construido por los representantes José Jaime Uscategui (Centro Democrático), Julio César Triana (Cambio Radical), Juan Daniel Peñuela (Conservador) y Marelen Castillo (estatuto de oposición), quienes ven inconveniente esta iniciativa del Gobierno.

De acuerdo a lo conocido por este diario, la ponencia de archivo será presentada de forma simultánea con la positiva del Pacto Histórico. El sustento de los parlamentarios está en el concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia que habría reportado algunas inconveniencias en el proyecto, además de advertir su inconstitucionalidad por ser una iniciativa de carácter estatutario.

Al respecto, Alirio Uribe dijo a este diario que “Nosotros sostenemos en que si la ley de justicia y paz es una ley ordinaria, la ley de paz total es una ley ordinaria. La ley 1820 de indultos y amnistías de las Farc es una ley ordinaria, entonces no vemos por qué esta ley tenga que ser una ley estatutaria que es lo que ha dicho la Corte, la Defensoría y colegas de la Comisión Primera”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.