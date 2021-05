Proyecto de pliegos tipo pasa a sanción presidencial

Con 146 votos a favor y solo tres en contra, la plenaria de la Cámara aprobó la conciliación que armoniza los textos de la iniciativa aprobados en esa corporación y en el Senado. Este, el de la región metropolitana, pago a plazos justos y otros proyectos se convierten en ley.

Será ley, finalmente, uno de los proyectos con mayor respaldo ciudadano. Este viernes, la plenaria de la Cámara votó positivamente la conciliación de la iniciativa que crea los pliegos tipo, es decir, documentos estandarizados para elaborar la contratación pública en, por ejemplo, obras públicas, interventorías, consultorías de estudios, diseños o ingeniería. La idea es que con esto se eliminen los conocidos pliego sastre, que se refiere a contratos hechos a la medida para ciertos oferentes. Con los pliegos tipo se espera que haya mayor transparencia en esos procesos y que por ende los dineros públicos no se vean drenados por la corrupción a través del pago de favores políticos.

(Lea: Pliegos tipo no vulneran autonomía de los entes territoriales: Corte Constitucional)

En esta última sesión de este periodo legislativo, eran varios los proyectos que estaban pendientes de que las corporaciones votarán a favor o en contra de la armonía de los textos presentados en el Congreso. El de pliegos tipo fue uno de ellos. Con 146 por el sí, y solo tres por el no, fue conciliado el proyecto. Esto significa que pasa ahora a sanción presidencial para que el presidente Iván Duque lo firme y lo haga realidad.

La aprobación de la propuesta y ahora nueva ley no demoró. En un tono jovial, Carlos Cuenca, presidente de la Cámara y quién votó en favor del proyecto, le dijo a los miembros de la corporación que preside que el proyecto había sido discutido lo suficiente y que procedieran a dar el veredicto final. “Yo creo que eso ya ha sido debatido en muchos días, muchos meses y le pido el favor a todos que tomemos una decisión. Sea sí o no, pero no dilatemos más. Esto ha tenido la suficiente ilustración cualquier cantidad de días, para que sigamos votando, que aún nos faltan 50 proyectos”. A ello, una voz le respondió que las conciliaciones no se discutían, sino que solo se votaban.

Por su parte, Daniel Palacios, viceministro del Interior, afirmó que el Gobierno acompaña hasta el final la creación de esta ley. “Es una herramienta que ayudará a generar mayores condiciones de transparencia en la contratación estatal”, manifestó, sobre la iniciativa promovida desde el partido Verde por parte de la representante Juanita Goebertus, entre otros.

(Contexto: Proyecto de pliegos tipo: a la espera de ser conciliado en Cámara y Senado)

El proyecto de los pliegos tipo fue uno de los puntos de la Consulta Anticorrupción que llegó al Congreso y que, a diferencia de otras de ese mismo paquete, sí sobrevivió, así fuera a último minuto. Esta consulta popular tuvo en 2018 el respaldo de más de once millones de colombianos y su trámite legislativo fue una promesa a la ciudadanía de sus promotoras, entre ellas la hoy alcaldesa Claudia López, y el presidente Iván Duque, quien se unió a la consigna posteriormente.

Pero no fue el único triunfo que Goebertus celebró. Los miembros de la plenaria también apoyaron la conciliación del proyecto que crea de forma histórica la región metropolitana, una iniciativa que una vez sea oficialmente ley, generará la integración regional de Bogotá, Cundinamarca y los municipios aledaños. “Gracias a un esfuerzo multi-partidista y pluri-territorial inicia este proceso de integración regional. Ha sido un privilegio construir entre todos”, compartió en su cuenta de Twitter.

¡Aprobada la conciliación de #RegiónUnidaYa en @CamaraColombia!



¡¡¡Lo logramos!!!



Gracias a un esfuerzo multi-partidista y pluri-territorial inicia este proceso de integración regional.



Ha sido un privilegio construir entre todos.🙏🏽



Texto aprobado👇🏽https://t.co/VsZbwLUxMl pic.twitter.com/NvXNNnEzvj — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 19, 2020

Este, como es un acto legislativo, no necesitará de sanción presidencial. Únicamente requiere de que el Senado vote de igual forma la conciliación y de ahí pasa a ser promulgado.

(Le puede interesar: Se abre camino para el área metropolitana de Bogotá)

Durante esta sesión, se aprobó, también, el proyecto de pago a plazos justos, otra iniciativa verde, pero esta vez del representante Mauricio Toro. La iniciativa llevaba más del año en trámite y en esta plenaria la Cámara le dio el visto bueno.

📢📢📢 ¡LO LOGRAMOOOOOOOOOOS! 💪💪😀😀



¡Hoy les damos las mejores noticias y un mensaje de apoyo y justicia a las miles de micro, pequeñas y medianas empresas del país!



El Senado aprueba por UNANIMIDAD en 4to debate nuestro proyecto



¡#PagoAPlazosJustos es una realidad! 👏👏👏 pic.twitter.com/9eE5EVn2Us — Mauricio Toro (@MauroToroO) June 18, 2020

En la Cámara celebraron el apoyo a la propuesta que reduce el tiempo que las micro, pequeñas y medianas empresas deben esperar a que las compañías más grandes les giren el pago por sus servicios. Antes la espera se prolongaba mucho más de 100 días. Ahora, con la ley, el primer año después de su aprobación eso se reducirá a 60 días, y luego de ello y a futuro regirá un máximo de 45 días. Como fue aprobada su conciliación en Senado y Cámara, pasa a sanción presidencial.

(Más de 17 gremios solicitan al Senado votar proyecto de pago a plazos justos)

También logró culminar con éxito este periodo legislativo la iniciativa que regula el uso del plomo en todo el país, de autoría de la senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador. Como ha explicado en múltiples ocasiones la congresista, el proyecto prohíbe el uso, fabricación, importación o comercialización de artículos que contengan plomo en cualquiera de sus compuestos y superen los 90 ppm (0.009%), en elementos de contacto directo y frecuente por parte de los niños como juguetes, accesorios, ropa, útiles escolares, productos comestibles entre otros.

(Leer: Ley de regulación del uso del plomo, en riesgo de hundirse en último debate en la Cámara)

“Con este proyecto de ley se ajustará la legislación colombiana a los parámetros internacionales, se podrá prevenir la contaminación ambiental y las intoxicaciones por plomo que producen daños irreversibles, especialmente en la salud de nuestros niños. Agradecemos el apoyo de todo el Congreso a esta iniciativa, la cual fue concertada con todos los sectores, incluido las entidades del Estado”, indicó Blel.