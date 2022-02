“Que el Eln diga a quién le está haciendo campaña”: Duque ante paro armado

Duque insistió en que para que haya diálogos de paz el Eln debe cesar sus acciones violentas y entregar a los secuestrados. Foto: Presidencia

Ante el paro armado declarado por el Eln, así como por la detonación de explosivos en Santander que dejó heridos a varios trabajadores del Instituto Nacional de Vías (Invías), este miércoles el presidente Iván Duque expresó su rechazo y sugirió que detrás de las acciones violentas estaría un supuesto interés electoral por parte de la guerrilla. “Que digan a quién le están haciendo campaña”, declaró el mandatario.

Justo este miércoles, empleados del Invías resultaron heridos por cuenta de la activación de explosivos en el sector Leche de Cabra en la vía que conecta Socorro con San Gil (Santander). Según el director general de Invías, Juan Esteban Gil, se trató de un “atentado terrorista”, el cual dejó seis trabajadores heridos. Según Gil, este ataque afectó también a los microempresarios, personas que viven en la zona y personal que ayuda en la reparación de las vías en el departamento.

Frente a ello, relacionándolo con el paro armado que declaró el Eln entre miércoles y sábado, Duque sostuvo que es un reflejo “de la cobardía miserable del terrorismo” y criticó a la guerrilla por “combinar todas las formas de lucha” en plena contienda electoral.

“Lo que vimos hoy es un reflejo de la cobardía miserable del terrorismo: atentar contra trabajadores que están mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es lo que hace el terrorismo, cobarde, miserable. Quieren ahora combinar todas las formas de lucha. Que digan a quién le están haciendo campaña, que digan por qué quieren combinar todas las formas de lucha. Que digan cuál es el interés que tienen en lo electoral. Pero ¿atentar contra la infraestructura del pueblo colombiano? no hay una vileza como esa. Y mucho más atentar contra trabajadores que con denuedo y humildad están recorriendo el país. Eso sencillamente requiere el rechazo de toda una nación”, manifestó Duque.

El mandatario instó a que no haya un aprovechamiento político de las actuaciones de la guerrilla y que no haya quienes salgan a capitalizar políticamente las acciones armada: “Si hay un acto del Eln entonces aprovechemos para atacar al Gobierno. No, es rechazar el problema, que se llama terrorismo”, dijo.

El mandatario le envió un mensaje al Eln, insistiendo en que para que haya diálogos de paz debe cesar sus acciones violentas y entregar a los secuestrados: “A nosotros no nos van a amedrentar, ni con panfletos, ni tratando de llegar a distintos lugares con esos ataques cobardes. El Eln sabe que si quiere hablar de paz tiene que hacer dos cosas: suspender los actos criminales y liberar a los secuestrados. Mientras tanto los vamos a seguir combatiendo como lo hemos hecho día, mañana y tarde en este gobierno”, precisó.

El paro armado anunciado por el Eln deja hasta ahora afectaciones en la operación del transporte público en algunas regiones del país y la detonación de explosivos en la vías públicas.