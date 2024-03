¿Qué significa la Asamblea Nacional Constituyente que propone el presidente Petro?

El presidente Gustavo Petro dijo que con la asamblea se podrían reformar las instituciones. Foto: Juan Diego Cano

Redactar una nueva Constitución. Esa fue la propuesta que puso sobre la mesa el presidente Gustavo Petro desde Cali, donde dio un discurso público en el que aseguró estar siendo presuntamente perseguido por las instituciones, mismas que no le permitirían poner a andar sus reformas y sus propuestas de campaña.

Desde la misma coalición oficialista aseguran que se trata de una propuesta compleja, mientras que la oposición la califica de peligrosa, y trae a la memoria que el presidente se comprometió en años anteriores a no convocarla si llegaba al poder. Pero, esto parece haber cambiado por la negativa del Congreso en aprobarle sus principales reformas sociales, que morirían el 20 de junio.

Petro indicó que con esta podría “transformar” instituciones para que obedezcan el mandato del pueblo, que lo eligió como su presidente en 2022: “En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no hacerlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones”.

¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente?

En términos simples es redactar una nueva Constitución o Carta Magna. Actualmente, en Colombia rige la de 1991, que impulsó el movimiento estudiantil de la ‘Séptima Papeleta’, que integraron figuras públicas como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, el exsenador Antonio Sanguino y la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios.

El mensaje del presidente de redactar una nueva constitución se da luego de varios pronunciamientos de sus ministros, entre esos, el del Interior, Luis Fernando Velasco, en los que aseguraron que el jefe de Estado ha sido siempre defensor de la Carta Magna.

¿Cómo se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente?

La redacción de una nueva constitución se da a través del diálogo de diferentes sectores sociales, pero antes deberá contar con la aprobación del Congreso y al menos una tercera parte de los colombianos que conforman el censo electoral (casi 39 millones de ciudadanos).

Su convocatoria deberá ser aprobada por la mayoría del Congreso: Cámara y Senado, donde el presidente Petro ha ido perdiendo mayorías. De contar con la aprobación del Legislativo, se llamaría al pueblo a una votación popular para que decida si se debería o no convocar esta figura.

