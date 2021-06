¿Qué significó esta legislatura para las mujeres?

Entre el 20 de julio de 2020 y el 20 de junio de 2021 se presentaron en el Congreso cerca de 88 proyectos, cuyo objetivo era impactar la vida de las colombianas. Varias de las propuestas radicadas giraron en torno al parto, la licencia de maternidad, a medidas dirigidas a las mujeres privadas de la libertad, a impulsar el emprendimiento de las ciudadanas, a garantizar la salud menstrual de niñas y adultas, y la protección laboral, así como a lograr equidad entre hombres y mujeres en la sociedad. De esas, en este año legislativo que terminó hace unas semanas, las y los parlamentarios aprobaron 10 propuestas que deben ser sancionadas en Presidencia para convertirse en leyes de la República, hundieron más de ocho y más de 20 continúan su trámite en la legislatura que comenzará el próximo 20 de julio, con la esperanza de salir a flote en los meses siguientes.

En números, la cantidad de proyectos demuestra que el Congreso está mirando con más detenimiento ciertos temas relacionados con las mujeres, que en años anteriores ni siquiera contemplaba de reojo. También las firmas en las ponencias evidencian que ese menos del 20 % que son las legisladoras presentes en el Capitolio, y que forman parte de diferentes y opuestos partidos, trabajan mancomunadamente para sacar adelante dichas iniciativas -de las cuales algunas contienen enfoque de género-. Así lo han manifestado varias congresistas desde la Comisión de la Mujer, como su presidenta actual, la senadora conservadora Nora García Burgos, que en reiteradas ocasiones ha resaltado la unión de la Comisión para mejorar las condiciones de la mitad de la población en el país. En esa misma línea se expresó, por ejemplo, la representante Adriana Matiz, también conservadora, para quien esta legislatura dejó un balance positivo, y es promotora principal del proyecto que reforma las comisarías de familia, que se convertirá en ley.

“Hemos trabajado especialmente en la erradicación de la violencia contra la mujer. Por eso sacamos el proyecto que fortalece las comisarías de familia. Esto con el fin de tener una ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia que sea realmente efectiva. También pasan a sanción presidencial propuestas muy importantes, como la protección a la mujer embarazada no trabajadora, la libre escogencia del orden de los apellidos, entre otros. Creo que fue una muy buena iniciativa de parte de la Comisión de la Mujer proponerles a los presidentes de la Cámara y el Senado que, en conmemoración del Día de la Mujer, se hiciera toda una jornada para debatir este tipo de proyectos. Esto nos permitió avanzar de manera significativa”, expresó Matiz, quien es miembro de dicho organismo congresional.

Una postura menos triunfalista tiene Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde y autora del proyecto que buscaba eliminar las causales de divorcio, que se archivó en plenaria de Cámara. “Aunque hemos logrado algunas victorias tempranas con respecto a favorecer las condiciones de las mujeres en Colombia, los pasos dados siguen siendo tímidos. Transformar la agenda política del Congreso requiere más de nosotras y debemos reconocer que nos falta una mayor representación en el Congreso de la República. Por eso exhorto a que más mujeres se lancen a la política y al Congreso en 2022; necesitamos más mujeres congresistas, más voces femeninas en Cámara y Senado que estén introduciendo en las agendas legislativas más temas para nosotras”, le respondió a este diario.

Y con una voz de crítica aún más profunda se refirió al respecto la representante Ángela María Robledo. Para ella el balance es negativo, porque el Legislativo le dio la espalda al proyecto de la oposición de renta básica para las y los colombianos más empobrecidos, y el de matrícula cero, pues, dijo Robledo, eran los que más enfrentaban la desigualdad social que afecta, claramente, a las mujeres y más cuando son cabezas de familia. “En el de renta básica logramos concretar que hubiera una transferencia de esa renta básica a las mujeres, dado que el 40 % de los hogares tienen jefatura femenina, solo el 15 % tiene jefatura masculina y el resto son biparentales. Para mí este hubiera modificado drásticamente la vida de las mujeres por cuenta de una perspectiva de autonomía económica”, señaló.

No obstante, reconoció en proyectos como el de las comisarías, licencia compartida y el reconocimiento de la licencia de maternidad para las edilesas y diputadas, y cambiar el apellido, entre otros, una apuesta interesante por el impacto diferencial en las mujeres y que representa la lucha de muchas. “Son iniciativas que recuperan el énfasis de legislar desde la perspectiva de género. No les quito valor, pero se sigue legislando de una manera muy tímida en estos temas”, agregó.

¿Cómo lo ven las organizaciones? Artemisas, una organización de incidencia política con enfoque de género, califica esta legislatura como un avance importante en la discusión de estos proyectos, así muchos se hayan hundido o esté en desacuerdo con otros. Juliana Hernández, directora de Artemisas, que varios proyectos son válidos en cuanto representan medidas de reconocimiento de las mujeres, o de reducción o redistribución de labores, como es el de licencia compartida. “Aunque ese proyecto se queda corto en cambios estructurales, sí sirve para reducir el tiempo que pasan las mujeres en el hogar, cumpliendo labores de cuidado. Permite que podamos plantearnos un destino distinto a ser madres y tener que quedarnos en la casa. Por supuesto queda mucho por hacer, pero Hay que reconocer que en un Congreso, con menos del 20 % de legisladoras, esto muestra que el legislativo se está pellizcando. Puede que las mujeres que presentan estos proyectos se llamen o no feministas, pero sí es una realidad que la lucha de las mujeres desde los feminismos, desde las calles, desde la participación política, están logrando que estos proyectos se incluyan”, dijo.

Lo mismo consideró Ángela Rodríguez, directora ejecutiva para Colombia del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria: “Ha habido avances históricos. Parte de esa labor tiene que ver con el trabajo articulado hecho en la Comisión de la Mujer, no solo en los proyectos aprobados, sino también en la reforma al Código Electoral. Que el Congreso discuta sobre economía del cuidado o parto respetado, así todavía no hayan sido aprobados, dan cuenta de una legislatura fructífera. El camino que nos queda por andar es larguísimo para alcanzar la equidad en la sociedad. Pero no podemos dejar de lado los logros menores, y más que se logren desde el Congreso porque los trámites legislativos implican la convergencia de muchísimas partes”, aseguró.

Acá algunos de los proyectos que se aprobaron, se hundieron y los que continuan su trámite en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio: