¿Quién es la esposa de Carlos Fernando Galán? Esta es Carolina Deik Acosta

Carolina Deik es una reconocida académica. Estudio en la Universidad de París y en Harvard. Foto: carlosfernandogalan vía Instagram

Empezó el año 2024 y se realizaron las posesiones de los nuevos alcaldes y gobernadores del país. Uno de ellos, Carlos Fernando Galán, ocupará el segundo cargo más importante de Colombia: el de alcalde de Bogotá. Con este nuevo desafío, que persiguió durante tres contiendas electorales, el menor de los hermanos Galán tendrá que apoyarse en sus más allegados, entre ellos, su familia, la cual está compuesta por la abogada Carolina Deik Acosta y sus dos hijos, Juan Pablo de cuatro años y Julieta de 10.

Le podría interesar: Primeras respuestas de Petro a Fico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán tras su posesión

¿Quién es Carolina Deik Acosta?

En la mira del ojo público está Carolina Deik, abogada, docente y esposa de Galán. Ambos se conocieron cuando la barranquillera aún era estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2007. Para entonces, la joven tenía que entrevistar al expresidente Uribe, pero como no fue posible, habló con Galán, quien para ese entonces ya era concejal de Bogotá.

Más sobre Política Los anuncios de Dilian Francisca Toro en su posesión como gobernadora del Valle La exdirectora del Partido de la U se posesionó por segunda vez como gobernadora del Valle del Cauca. Su discurso estuvo enfocado en la situación de orden público del departamento. Leer más Los anuncios de Dilian Francisca Toro en su posesión como gobernadora del Valle Seguridad y otros retos que se impusieron los alcaldes en su toma de posesión Los nuevos alcaldes y gobernadores para el período 2024-2027 se posesionaron oficialmente este 1° de enero. Las ceremonias de los mandatarios de Medellín y Cali fueron en plaza pública. Leer más Seguridad y otros retos que se impusieron los alcaldes en su toma de posesión

“Fue un desastre, no fui capaz de aterrizar nada, quedé embobado desde el principio. Dije bobadas en toda la entrevista y al otro día le dije al amigo mío: ‘Venga, dígale que queremos invitarla a salir con un grupo grande a jugar bolos’”, relató Galán en entrevista con la revista Semana. Desde entonces, la pareja ha construido una relación duradera. En 2011 contrajeron matrimonio.

A qué se dedica la esposa de Carlos Fernando Galán

Actualmente, Deik dirige su propia firma de abogados, Deik Acostamadiedo Abogados. Según el sitio web de la organización, el conglomerado es “una firma especializada en litigio, asesoría y consultoría en derecho público y derecho privado”.

Leer más: “Aún falta estabilidad laboral”: Petro le responde a Uribe sobre el aumento de salario

A su hoja de vida se suma una especialización en Derecho Administrativo que realizó en su primera alma mater, el magíster en Leyes en la Universidad de Harvard, el doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y otro doctorado en Leyes de la Universidad de París: Panthéon-Sorbonne.

También ha trabajado como docente en diferentes universidades del país como en Los Andes, la Santo Tomás, El Externado y la Javeriana. “Con Carolina, curiosamente, el momento en el que la conocí, recuerdo que les dije a mis amigos cercanos, a los dos o a los tres días: ‘Yo me quiero casar’... No he conocido a nadie más inteligente, todo a mí me fascina”, puntualizó Galán.