¿Quién es María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay? Su historia

AME4867. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/06/2025.- La esposa del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, habla con la prensa este martes, en la Clínica Fundación Santa Fe, en Bogotá (Colombia). Uribe Turbay, herido en un atentado el pasado sábado, "permanece en estado crítico" pero "estable", señaló este martes la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

María Claudia Tarazona le pide diariamente al país que continúe orando por la pronta recuperación de su esposo, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial que sufrió un atentado el pasado 7 de junio en la capital del país. Desde ese día, y a la salida de la Fundación Santa Fe, cuenta que “Miguel sigue luchando”.

Llevan nueve años casados, luego de que Miguel Uribe le pidiera matrimonio justo cuando terminó su período por el Concejo de Bogotá, corporación a la que llegó en 2011 con 25 años de edad y con el aval del Partido Liberal.

De hecho, fue la política su punto de encuentro, pues se conocieron en medio de la campaña que realizaba Uribe para llegar al Concejo. Los presentó una amiga para que se ayudaran mutuamente en sus carreras y aspiraciones profesionales: Uribe para llegar al cargo de elección popular y Tarazona para sus estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo Social Sostenible.

“Miguel me dijo ‘por qué no me ayuda a organizar el tema de voluntarios en la campaña’, y como es bien intenso me convenció”, contó Tarazona en un video publicado hace cinco años por el senador.

Y fue luego de este encuentro que dieron el paso para salir formalmente: “Empezamos a ver que las cosas funcionaban y decidimos ambos hacer la apuesta más difícil: estar juntos. Al final del Concejo le pedí que se casara conmigo”, contó Uribe en ese mismo video.

“Asumió con madurez dos eventos muy importantes que estaba viviendo paralelamente: ser concejal, decidiendo ser opositor cuando el alcalde era Gustavo Petro, y a la vez estaba asumiendo una relación con una mujer que tenía tres hijas”, expuso María Claudia Tarazona.

Cuando se conocieron, Tarazona estaba divorciada de su anterior esposo, con quien tuvo tres hijas, María, Emilia e Isabella, quienes en 2016 la llevaron al altar para encontrarse con Uribe: “Íbamos las cuatro encontrándonos en un camino de la vida con Miguel, quien estaba parado al frente secándose las lágrimas".

En toda entrevista en la que se le ha preguntado por su familia, Uribe ha respondido que ama a María, Emilia e Isabella como si fueran sus hijas. De hecho, mencionó en algunas que algo que le emocionaba grandemente era tener más y por ello en 2019 nació Alejandro Uribe Tarazona.

Alejandro tiene la misma edad que tenía Miguel Uribe cuando su mamá, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada por ‘Los Extraditables’, bajo el mando del narcotraficante Pablo Escobar en 1991.

“Yo terminé creciendo con un odio infinito porque decía cómo es posible que Dios me quitó a mi mamá. Crecí bravo con mi mamá, separado de Dios y odiando a quien la había matado“, dijo Uribe Turbay en una entrevista de hace cinco años aproximadamente.

Hoy Tarazona y sus cuatro hijas e hijo esperan que “se haga un milagro” y que Miguel se recupere completamente tras el atentado del que fue víctima. Mientras la justicia avanza en esclarecer quién dio la orden, ellos aguardan con esperanza.

