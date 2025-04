Así respondió el presidente Petro a críticas por nuevo director de Asuntos Religiosos

El presidente Petro y Richard Gamboa Ben-Eleazar Foto: X de Richard Gamboa Ben-Eleazar

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió este viernes a los comentarios en contra de la designación de Richard Gamboa Ben-Eleazar como nuevo director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. La polémica se desató luego de que la Presidencia publicara su hoja de vida en la página de aspirantes y tras conocerse que Gamboa ha publicado mensajes en sus redes sociales contra los judíos sionistas, lo que para algunos es un mal precedente por el respeto por la libertad de cultos.

Además, de acuerdo con los sectores que han lanzado las críticas, quien sería nuevo funcionario de la cartera que lidera Armando Benedetti no tendría representación en la comunidad judía y estaría utilizando el título rabino de una manera poco transparente, pues aparentemente lo obtuvo en una organización que ofrece ese tipo de certificados tan solo con un pago a través de una página web.

Ante el rechazo, el jefe de Estado dijo en su cuenta de X que el judaísmo no sionista también es un culto y debe ser respetado. “¿Cómo así, el gobierno debe incidir en las discusiones entre corrientes religiosas? (...) Hay miles de pastores de las innumerables iglesias cristianas y nadie debe molestarlas, igual ocurre en las demás religiones, incluido el judaísmo. Y el gobierno no acata que porque unos tengan políticas sionistas y otros no”, respondió a los cuestionamientos.

A renglón seguido, el mandatario señaló que el sionismo no es una religión, sino una política que busca la creación de un estado para una religión. “Yo soy católico, pero sé perfectamente que el estado colombiano no tiene religión oficial (...) No lo olvide, el antisemitismo no es antisionismo. Los antisemitas son nazis, los antisionistas, demócratas. La forma de selección de las autoridades religiosas en cada culto no es cuestión del Estado, ni de quienes no hacen parte de esas creencias”, agregó.

Gamboa Ben-Eleazar ha defendido su título y ha señalado que sus creencias religiosas no son impedimento para asumir la responsabilidad que le encomendó Petro. Y es que, de acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño y del Ministerio del Interior, el nombramiento fue directamente encargado por el mandatario, quien no le dio el voto en la discusión al ministro Benedetti.

Agradezco a @petrogustavo por darnos la oportunidad de servir desde la Dirección de Asuntos Religiosos a las minorías religiosas excluídas y marginadas, en la construcción de una Colombia justa y en paz para tod@s, en sintonía con el PND "#Colombia: Potencia Mundial de la Vida". pic.twitter.com/BPqV40WPod — Rabino Dr. Richard Gamboa Ben-Eleazar (@rabinogamboa) April 4, 2025

Cabe anotar que la llegada de Richard Gamboa Ben-Eleazar a la Dirección de Asuntos Religiosos se produce tras la salida de ese despacho de las cuotas de los partidos cristianos, pues hasta hace poco el Gobierno había intentado acercarse a bancadas como la de el Mira y Colombia Justa Libres con esas movidas. Sin embargo, aunque ambas llegaron a tener un cercano en la dirección (Alexander Jaimes), la alianza nunca se concretó y, por el contrario, dos senadores de esos sectores, Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos, apoyaron el archivo de la reforma laboral de Petro en la Comisión Séptima del Senado.

