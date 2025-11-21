Reforma Tributaria: Comisión Tercera del Senado radica ponencia de archivo

Radican ponencia de archivo a la reforma tributaria Foto: Archivo Particular

Desde la Comisión Tercera de Senado se radicó la ponencia de archivo a la reforma tributaria que busca recaudar COP 16,3 billones de pesos para el Presupuesto del 2026. El texto contiene las firmas de 10 legisladores de esta sala y podría tomar fuerza luego de que la discusión se hubiese estancado esta semana por falta de trámites administrativos para el desarrollo de la sesión convocada el pasado miércoles.

Según argumentaron los firmantes, “la iniciativa no responde a las necesidades estructurales del país y sus defectos podrían agravar la situación fiscal, afectando la inversión, el ahorro y el empleo”. El texto cuenta con la firma de los senadores Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez y Karina Espinosa (Liberal), Efraín Cepeda y Liliana Bitar (Conservador), Juan Carlos Garcés (La U), Ciro Ramírez y María Angélica Guerra (Centro Democrático), Antonio Zabaraín (Conservador), Jairo Castellanos (ASI), a los que, además, se les sumarían otras salas.

La intención del Gobierno con esta iniciativa es lograr el recaudo del monto señalado para cubrir el hueco en el Presupuesto aprobado el pasado mes de octubre por COP 546,9 billones en el Congreso, que se ató, precisamente, a la aprobación de una tributaria.

Dentro de los principales impuestos que se proponen desde el Ministerio de Hacienda están el aumento al impuesto a la renta para quienes ganan 10,2 millones de pesos, el impuesto al patrimonio, la sobretasa al sector financiero e impuestos ambientales. Además, también se incluiría un impuesto al tabaco y la cerveza que, si bien buscaba un recaudo cercano a los COP 8 billones, la nueva propuesta del Gobierno se presentaría por apenas COP 3,1 billones.

A este texto que ya cuenta con las mayorías en la Tercera de Senado, también se podrían sumar otras comisiones como la Cuarta de la misma corporación. Allí, su presidente, Enrique Cabrales (Centro Democrático), también ha cuestionado la propuesta del gobierno Petro, asegurando que las medidas tocan en demasía el bolsillo de los colombianos. El senador ha argumentado que en su corporación también la mayoría de congresistas votaría el archivo de la tributaria al calificarla como una medida “impopular”.

“Cada peso que Petro derrocha, es un peso que le quita a los colombianos. Aquí defendemos el bolsillo de los colombianos y decimos no a esta ley de financiamiento”, manifestó Cabrales en días recientes. El senador califica esta como una reforma de “recaudo desesperado” y agregó que no se toman medidas necesarias para los recortes al gasto público que desde su bancada han alertado por el incremento significativo que se aprobó el el Presupuesto del 2026.

Esta es la ponencia negativa:

¿Cómo están los votos?

Teniendo en cuenta esta ponencia negativa, los sectores políticos de oposición ya dan por “enterrada” la reforma Tributaria. Así lo señaló el senador Efraín Cepeda, quien además manifestó que este proyecto solamente tiene fines de aumentar el gasto y tocar el bolsillo de los colombianos. Esta ponencia negativa tendría, según indican fuentes de El Espectador, 9 de 14 votos en la Comisión Cuarta del Senado.

A ello se suma una ponencia en la misma línea que presentó la representante Katherine Miranda, que si bien no tiene las mayorías en la Comisión Tercera de la Cámara, sí podría tomar mayor fuerza con el respaldo desde el Senado. Aunque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sigue maniobrando para lograr esta aprobación, todo parece indicar que la tributaria volvería a quedarse sin fuerza, por lo que ahora buscan nuevas opciones para el recaudo y con ello, subsanar el déficit fiscal del Gobierno.

