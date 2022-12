Radiografía de la Segunda Marquetalia, los desertores que vuelven a hablar de paz

Para cerrar el 2022, la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, dio a conocer su voluntad de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro para buscar la paz. Con esto, el presidente suma otro grupo armado a su iniciativa de “paz total”, columna vertebral, según ha dicho, de su administración. Aún así, aunque se celebra la posibilidad de ponerle fin al conflicto con este grupo, tiene particularidades que hacen que su intención y su posible ruta a la paz tenga que ser revisada con lupa.

En contexto: Disidencia de Iván Márquez anuncia voluntad de sumarse a paz total de Petro

¿Cuál es la diferencia entre la Segunda Marquetalia y otras disidencias?

Aunque actualmente hay más 30 estructuras que se derivan de la extinta guerrilla de las Farc, con la que se firmó un Acuerdo de Paz, son dos las que sobresalen: el Frente Primero de las Farc-Ep, liderado por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, y Néstor Gregorio Mena, conocido como Iván Mordisco; y la Segunda Marquetalia. El primero de estos dos grupos, fue el que desde un inicio dijo que no firmaría el acuerdo para la terminación del conflicto. El segundo, el que ahora muestra su voluntad de diálogo, fue conformado por desertores del acuerdo, es decir, quienes firmaron el Acuerdo de la Habana en 2016, pero que tiempo después decidieron volver a las armas.

Podría interesarle: “La paz ha vuelto a ser central en el debate político”: el balance de Iván Cepeda

En septiembre de 2022, un poco más de un mes después de la posesión de Gustavo Petro como presidente, la disidencia de Gentil Duarte e Iván Mordisco se reunieron con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para explorar la posibilidad de una terminación del conflicto. Por su parte, el grupo de Iván Márquez, la Segunda Marquetalia, había mantenido distancia y hasta ahora, en vísperas de año nuevo, hacen pública su intención de diálogo. Sin embargo, llama la atención que en su comunicado hablen de un “gran acuerdo político nacional” y hacer “los cambios constitucionales que la paz demande”.

¿La Segunda Marquetalia tendría beneficios políticos?

Dentro de la iniciativa gubernamental de “paz total”, altos funcionarios, congresistas y negociadores han dejado claro que, aunque la finalidad es terminar el conflicto con cuanto actor armado sea posible, no todos podrán ser vistos igual. El Ejército de Liberación Nacional (Eln) es el único grupo al que se le otorga un estatus político, es decir, que tomaron las armas por motivos políticos y, en teoría, su finalidad no es el crimen, sino llegar al poder político. Por su parte, las distintas disidencias, hablando de guerrillas y estructuras nacidas de estas, no cuentan con esa calidad que otorgaría beneficios a la hora de dejar las armas.

Se espera que en 2023 llegue al Congreso un proyecto de ley de sometimiento para los grupos armados, en el que se ha venido trabajando desde la llegada del nuevo Gobierno. De acuerdo con asesores que han ayudado en la construcción del proyecto, la única negociación que podría desembocar en participación política a cambio de abandonar las armas sería para el Eln. Otros actores armados, como la Segunda Marquetalia, solo podrán someterse y, tal vez, dentro de la justicia ordinaria, negociar algunas rebajas en sus penas a cambio de información que aporte a la verdad y memoria de Colombia.

Lea también: El exparamilitar condenado por violar a niñas que pide cupo en la “paz total”

Y es que para la Segunda Marquetalia las cosas pueden llegar a ser menos beneficiosas, porque al haber firmado un Acuerdo de Paz y haber vuelto al crimen, genera desconfianza en algunos sectores. El senador Humberto De La Calle, quien fue negociador del gobierno de Juan Manuel Santos cuando se firmó la paz en 2016, es uno de los conocedores que mayores prebendas ha expuesto. Según ha manifestado el político en distintas ocasiones, haber retomado las armas después de la firma hace que no solo pierdan el estatus político que tenían las extintas Farc, sino que también deba revisarse jurídicamente las penas para estos desertores. Para otros, las disidencias tendrán que hacer y ofrecer más para que, esta vez, haya una garantía de que no volverán a la violencia.

¿Quiénes son los líderes de la Segunda Marquetalia?

Además de Iván Márquez, de quien se presume está en Venezuela recuperándose físicamente luego de quedar herido en un enfrentamiento armado, el grupo habría quedado en manos de alias el Zarco Aldínever y Wálter Mendoza. En abril de 2021, el primero fue noticia al emitírsele una orden de captura en su contra porque estaría involucrado en la muerte y desaparición de James Silva Duque, quien durante el principio de milenio se desempeñaba como funcionario de la Fiscalía en Villavicencio.

El Zarco Aldínever, quien alcanzó a heredar el poder de alias Mono Jojoy (muerto en operaciones militares en septiembre de 2010), ingresó a la guerrilla en 1990 -con 14 años-. Según las autoridades, grupos paramilitares asesinaron a su abuelo y dos de sus tíos en el Meta. Desde ahí tuvo un ascenso dentro de las filas de las Farc, logrando ser jefe del Estado Mayor del bloque Oriental de la extinta guerrilla. Aunque el Zarco se comprometió con el Acuerdo de Paz, retomó las armas en agosto de 2019 y fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Le recomendamos: José Félix Lafaurie, la inesperada ficha para la paz total

Sobre Walter Mendoza, quien sería un vocero del grupo criminal en un eventual acercamiento con el Gobierno, es otro viejo militante de la otrora guerrilla de las Farc. Este fue uno de los hombres que durante el Acuerdo de Paz fue de los más reacios a entregar las armas y darle fin al conflicto. Este jefe de las disidencias formó parte de las Farc desde la década de 1970 y se le conoce por ser uno de los fundadores del Comando Conjunto Central y el creador de las columnas móviles, las cuales se convirtieron en tropas de élite de la desaparecida guerrilla.

Su historia criminal inició en el bloque Occidental, operando en Cauca, Valle del Cauca y Chocó, y fue jefe de la columna móvil Libardo García en Buenaventura. A Mendoza se le atribuye ser uno de los determinadores de una moto bomba en el municipio de Pradera (Valle del Cauca), en 2014, que dejó una persona muerta y otras 56 heridas. Iniciado el proceso de paz, posterior a la firma de los acuerdos en noviembre de 2016, se supo que Wálter Mendoza encabezó un proyecto productivo para exportar café y que quería convertirse en el técnico de fútbol de los equipos de las Farc. Sin embargo, en agosto de 2018 y Luego fue dejado en libertad por irregularidades en el caso.

¿Dónde opera la Segunda Marquetalia?

De acuerdo con las autoridades, la Segunda Marquetalia se asentó en territorio venezolano, más precisamente en el estado Zulia. También se ha logrado identificar su presencia en algunos municipios del Valle del Cauca y en el departamento de Putumayo en Colombia. En esta última zona, en la frontera con Ecuador, existe un grupo autodenominado como Comandos de la Frontera, el cual habría seguido órdenes de Iván Márquez y sus hombres. Incluso, la Fiscalía General estableció que alias el Paisa, un líder de la Segunda Marquetalia, estuvo en esta zona coordinando el envío de cargamentos de cocaína.

Conozca más: Ley de paz total: ¿Qué le aprobó el Congreso al Gobierno Petro?

La disidencia de la Segunda Marquetalia apareció en el radar de las autoridades en agosto de 2019, cuando Iván Márquez y otros desertores del proceso de paz aparecieran en un video anunciando que retomarían las armas. Sin embargo, la inteligencia de la Fuerza Pública tenía claro que Iván Márquez y otros jefes guerrilleros se estaban reagrupando en la frontera con Venezuela. En ese famoso video reaparecieron alias el Paisa, Jesús Santrich y Romaña, quienes terminaron muertos en 2021 en hechos que aún no son del todo claros. También reapareció en ese momento Iván Alí, otra de las personas que sería vocera del grupo criminal en un eventual acercamiento con el gobierno de Gustavo Petro.

¿Quiénes serán los voceros de la disidencia para dialogar con El gobierno Petro?

La disidencia de las Farc dio los nombres de quienes serían los voceros en esta búsqueda de paz: Walter Mendoza, Iván Alí y Yurleni Guerrero. Sobre ellos, se tiene algunos detalles:

Wálter Mendoza:

Uno de los hombres que durante el Acuerdo de Paz fue de los más reacios a entregar las armas y darle fin al conflicto. José Vicente Lesmes, como realmente se llama, formó parte de las Farc desde los años 70, es decir, es uno de los líderes de la vieja guardia fariana. Se le conoce por ser uno de los fundadores del Comando Conjunto Central y el creador de las columnas móviles, las cuales se convirtieron en tropas de élite de la desaparecida guerrilla. Su historia criminal inició en el bloque Occidental, operando en Cauca, Valle del Cauca y Chocó, y fue jefe de la columna móvil Libardo García en Buenaventura.

A Mendoza se le atribuye ser uno de los determinadores de una moto bomba en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, en 2014, que dejó una persona muerta y otras 56 resultaron heridas. Iniciado el proceso de paz, posterior a la firma de los acuerdos en noviembre de 2016, se supo que Wálter Mendoza encabezó un proyecto productivo para exportar café y que quería convertirse en el técnico de fútbol de los equipos de las Farc. Sin embargo, en agosto de 2018 fue capturado por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y munición. Luego fue dejado en libertad por irregularidades en el caso.

Iván Alí:

Nelson Enrique Díaz, como realmente se llama alias Iván Alí, es otro de los desertores del Acuerdo de Paz, tras haberlo firmado. Estuvo concentrado en el espacio territorial de Colinas (Guaviare) hasta el 19 de agosto de 2018 y desde entonces no se conocía de su paradero. Este guajiro de 42 años, ingeniero químico que militó en la insurgencia por 24 años, estaba liderando proyectos productivos que recibían financiación de los gobiernos de Suecia, Noruega y el Reino Unido.

Iván Alí, por ejemplo, estaba a la cabeza de 470 personas, entre excombatientes y civiles. Previo a su fuga y retorno a la ilegalidad, había denunciado en este periódico que, a pesar de sus esfuerzos por sacar producción agrícola, el Gobierno no les había ofrecido asistencia técnica ni apoyo en las rutas de comercialización. Iván Alí reapareció públicamente en agosto de 2019, cuando Iván Márquez, y otros desertores del Acuerdo de Paz, anunció la creación de la Segunda Marquetalia.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político