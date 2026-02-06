“La comunicación con el presidente es cero”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, aseguró que no ha tenido diálogos con el presidente Gustavo Petro. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Había un plan para construir un ferrocarril para conectar la Orinoquía y el Pacífico, ¿ha habido avances sobre ese tema? ¿Ha charlado con el presidente Gustavo Petro al respecto?

Con el presidente nunca hemos charlado, solamente estuvimos en una reunión en palacio sobre el tema de la vía Villavicencio; el resto, la comunicación con el presidente es cero y con los ministros apenas dos o tres pasan al teléfono; hay cero comunicación con los gobiernos subnacionales.

La vía Orinoquía-Pacífico es originalmente terrestre, arranca en Puerto Carreño, pasa por Villavicencio, Uribe, Mesetas hasta el Huila, Tolima y Valle del Cauca; es una vía de 1,492 km que impacta a 330 municipios del país.

El presidente habla de una vía férrea, pero de Villavicencio a Puerto Gaitán; inclusive ellos arrancaron con la Upit para hacer la vía férrea, pero yo me pregunto: no hemos logrado hacer el tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, que es la arteria primordial, y vamos a pensar en una vía férrea. No lo digo porque no queramos, sino porque preferimos mantener la conectividad básica del país.

La otra es que queremos lograr con este Gobierno que asignen recursos para el primer tramo de la vía Bogotá-amazorinoquía, que es una doble calzada que va hasta el Boquerón como solución para toda la región.

Más información: Así va el tarjetón de primera vuelta: De la Espriella, Cepeda, Fajardo y nueve rostros más

¿Cómo cambió la industria en el Meta después de que la Corte tumba los monopolios del alcohol?

Ha sido muy difícil. Yo les digo a los gobernadores que la pelea no es entre aguardientes regionales como el Llanero, el Antioqueño o el del Tolima; la pelea es contra el whisky y el tequila. Aquí tenemos que unirnos como hicieron en México, que se unieron todos los tequileros con la ruta del tequila y se organizaron.

Ese va a ser uno de mis propósitos este año cuando asuma la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos: cómo logramos nosotros, que tenemos empresas licoreras, unirnos en pro de hacer una sola campaña de proteger nuestro licor, muy de la región.

Desafortunadamente, ha crecido muchísimo el contrabando; con este decreto, lo que hacía era aumentar el contrabando. Hay una investigación que dice que solamente en el tabaco aumentó un 36 %.

Entonces, por eso, cuando empezamos los gobernadores a hablar del decreto, que era una intromisión en todo el presupuesto y autonomía fiscal de los departamentos, porque es impuesto al consumo, que es de licores y de cigarrillos.

Esa plata va dirigida a salud, educación y deporte que está en riesgo; de ese recaudo, el 82 % es para la salud. En el Meta tenemos 19 hospitales, y el de Villavicencio atiende a siete departamentos. Nosotros esperamos que en el fallo final de la Corte Constitucional se pueda tumbar el decreto que nosotros los gobernadores venimos peleando. Luchamos contra la descentralización y contra la centralización que tiene el Gobierno nacional, donde los gobernadores van con una carpetica a tocar ministerio para pedir recursos; eso no avanza.

Y nosotros cada vez menos se nos gira, estamos cada vez más asfixiados y queremos grandes responsabilidades en los departamentos, así que esperamos que la Corte Constitucional pueda avanzar y pueda, en un fallo de fondo, decir esta situación tan compleja para los gobiernos subnacionales, que es el tema del impuesto al consumo.

Consulte aquí: Se calienta debate por posible participación indebida en política del gobierno Petro

Usted ha anunciado apoyos entre la gobernación del Valle y Antioquia con el Meta, ¿cómo avanzan los acuerdos entre gobernadores por la descentralización?

Nosotros el año pasado avanzamos en el Congreso con el aumento del Sistema General de Participación. Arrancamos para que el año entrante aumente más platica y así lograr la descentralización de la que se habló en la Constitución del 91. Esperamos la Ley de Competencias para que nos den una plata, pero ahora necesitamos que nos digan para qué la vamos a gastar, porque de nada sirve hacer lo mismo.

Pasar una plata de un bolsillo a la mano izquierda al de la derecha; lo que necesitamos es que, por esa plata que nos llegue, podamos mejorar las instalaciones de las sedes educativas, los hospitales y el saneamiento básico, para que se puedan mejorar las condiciones de la gente en el territorio. Desafortunadamente, este año está resultando complejo; es un año electoral, se elige Congreso y se elige presidente, entonces esperamos que, a pesar de todo, podamos avanzar en el Congreso, que es el que legisla.

Nosotros tenemos una democracia donde hay separación de poderes. Si no hubiera separación de poderes, estaríamos muy preocupados —más preocupados de lo que ya estamos— porque no hemos podido generar una buena articulación con el Gobierno nacional. Aún le quedan pocos meses a este presidente, al presidente Petro, pero espero que él pueda reconsiderar, pueda retomar el rumbo del barco y podamos nosotros sentarnos a dialogar. Ese decreto que salió en diciembre debieron haberlo articulado semanas antes con los gobernadores. Yo creo que, si así fuera, no estaríamos en esta pugna tan fuerte por los derechos fundamentales de los habitantes de cada departamento y estaríamos en una buena armonía con el Gobierno Nacional.

Más información: Consultas de marzo se desdibujarían sin la presencia de Cepeda, Fajardo y De la Espriella

¿Cuál cree que será su legado cuando termine su administración?

Lo primero es la seguridad. Si hay seguridad, el campesino de Mesetas puede sacar su producto y la gente viene a invertir. Aunque ha habido enfrentamientos en el sur de Vista Hermosa (con dos bajas de la guerrilla), el departamento está controlado. Mi gran legado será haber enrutado al departamento hacia la agroindustria mediante el plan de ordenamiento territorial. Entender que cada región es diferente, desde la sabana de Puerto Gaitán hasta los “guarieros” de ruana en la montaña que cultivan frijol. Queremos que nuestros jóvenes se queden en el campo con tecnología y capacitación diferente; ese es el viraje de este gobierno.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.