Ratifican nombre y logo de Comunes, partido de los excombatientes de las Farc

En respuesta a un recurso de impugnación presentado por los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga (conocido en la guerra con el alias de Benkos Biohó), así como Milton de Jesús Toncel, conocido en las antiguas Farc como Joaquín Gómez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó el cambio de nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), llamado ahora Comunes, así como su nuevo logo y directivas.

Lea también: Comunes, el nuevo nombre del partido de los excombatientes de las Farc

La disputa data de principios de año, cuando el entonces Partido FARC celebró su segunda convención, en la que por mayoría se acordó el cambio de nombre luego de cuatro años, así como su logo, que antes era una rosa y ahora comprende un rosa de color rojo con forma de paloma y con tallo de color verde, sumado a la consigna “Comunes” con letras de color verde.

Pese a ello, Victoria Sandino, Israel Zúñiga y Joaquín Gómez impugnaron ante el CNE las decisiones adoptadas, alegando, entre otras, que no respetaron los postulados del debido proceso y las cláusulas estatutarias. Los tres han sido críticos de las determinaciones del partido, hoy en cabeza de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. Precisamente, Sandino ha criticado el ejercicio democrático interno del partido y ha rechazado “unanimismos” que, dice, se han impuesto a “discusiones políticas permanentes y debates constantes”.

También le puede interesar: “No hemos entendido que los partidos no se construyen con unanimismos”: Victoria Sandino

En primer lugar, el Consejo se opuso a revocar las decisiones que se adoptaron durante el pleno del Consejo Nacional de los Comunes. Según argumentó el organismo, ese encuentro se celebró entre el 12 y 13 de diciembre de 2020 y la impugnación data del 18 de enero de 2021. La norma indica que el plazo máximo para haber presentado ese recurso era 20 días después de que se adoptara la decisión, es decir, el 13 de enero de 2021.

“La impugnación fue presentada extemporáneamente, conllevando a decidir su rechazo por no haber sido presentado dentro de la oportunidad temporal que consagra la ley”, explicó el CNE.

Por otro lado, el organismo declaró que las decisiones sobre el registro de nuevas directivas, cambio del representante legal, cambio de nombre, logo y colores distintivos del partido fueron adoptadas en marco de la Segunda Asamblea Nacional de los Comunes. “Cada una de las decisiones ahí adoptadas fueron sometidas a votación de los participantes”, explicó.

En Contexto: La división tras la convención del Partido FARC

El Consejo también avaló que la convocatoria de la Asamblea la realizó el Consejo Nacional del partido en estricto apego a la Constitución, a la ley y a sus propios estatutos. “Se vislumbra la facultad reglamentaria en lo atinente a la elección de los delegados que participarían en la Asamblea Nacional de los Comunes, realizada los días 22, 23 y 24 de enero, sobre todo en lo concerniente a los delegados de los Consejeros Locales”.

En síntesis, el CNE ratificó que la competencia para discutir y aprobar los estatutos, la plataforma ideológica y demás documentos programáticos, así como sus reformas, se encuentra en cabeza de la Asamblea Nacional de los Comunes. “Los requisitos formales se encuentran satisfechos, en la medida que las decisiones fueron adoptadas por el órgano competente y la además sometidas a votación”.

En esa línea, la corporación señaló que el símbolo, emblema o logotipo adoptado por el partido político no genera confusión con los ya registrados, así como que no tiene parecido o relación gráfica o fonética con otros logo símbolos registrados, ni con los símbolos de la Patria, ni emblemas estatales. En cuanto al registro de cambio de nombre, consideró que no existe ninguna limitación para que se registre el nombre “Comunes”, pues dicha denominación no guarda relación fonética con ningún nombre registrado.

No obstante, el CNE sí rechazó la elección de Luz Mery López como representante legal de la colectividad, reclamando, entre otras, que al momento de la votación (1 de febrero de 2021) los estatutos de Comunes no designaban en ningún órgano de dirección la elección.