Reconciliación en el Pacto Histórico: el cristiano Alfredo Saade vuelve

A pesar de que hace poco menos de un mes Alfredo Saade resignaba la posibilidad de entrar al Pacto Histórico, y hasta denunciaba que un sector lo había marginado de la coalición, este martes se anunció que oficialmente el político cristiano volvía a dicha convergencia y lo hacía como precandidato presidencial.

“En nombre del movimiento evangélico progresista decide su inscripción como precandidato presidencial en el Pacto Histórico”, trinó Gustavo Petro para anunciar el regreso de Saade a sus filas. En esta misma comunicación, el líder de la Colombia Humana dijo que el “pacto es también con las diferentes creencias reigiosas de Colombia”.

Además de Petro, el político cristiano se manifestó sobre su regreso. “Vamos a la consulta con la firme convicción de que es el tiempo de escribir la nueva historia de Colombia”, dijo Saade, que se deshizo en elogios hacia Petro: “La humildad de Gustavo Petro es la garantía de que Colombia será transformada social política y económicamente. Es la firmeza del amor”.

De esta forma, vuelve al Pacto Histórico uno de sus fichajes más controvertidos. En septiembre, cuando se anunció que este llegaba con su movimiento Levántate Colombia a la coalición de la izquierda, las respuestas fueron encontradas, pero sobre todo iban en el camino de los cuestionamientos y críticas.

Por un lado, varios sectores criticaron la llegada de Saade debido a que anteriormente había dado su apoyo a otros partidos tradicionales de derecha y tienen una posición bastante conservadora frente al aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y otros temas controversiales.

“Verlo con Alfredo Saade me hace pensar que en vez de un ‘error’, es una clara muestra de lo que Petro está dispuesto a sacrificar con tal de ganar”, dijo el representante Mauricio Toro, que recordó que Petro había votado a favor de la elección de Alejandro Ordóñez como procurador.

Esta misma postura fue asumida por varios cercanos y miembros del Pacto Histórico, que criticaron que llegara una persona que supuestamente tiene posiciones en contra de los derechos de las mujeres y la comunidad lgbti. Sin embargo, desde un primer momento, los cercanos a Petro defendieron la llegada del político cristiano.

Es por eso que hubo gran sorpresa cuando, el 5 de octubre, Saade y su movimiento se bajaron del Pacto Histórico. En ese momento, el político cristiano dijo “uno no está donde a pesar de todo el esfuerzo realizado no quieren que estés” y anunció que no iba más por la coalición de centroizquierda.

Saade aseguró que tenía razones para no seguir insistiendo en participar en el Pacto Histórico y en la consulta presidencial de este, aunque tuvo palabras de agradecimiento con Gustavo Petro. En entrevistas con distintos medios, el líder religioso señaló no había tenido respuesta tras pedir la entrada a la coalición liderada por la Colombia Humana. Incluso aseguró que en esta alianza no querían a los cristianos.

No obstante, un mes después, el panorama es distinto y Saade regresó. Además, se confirmó que va como precandidato presidencial en la consulta de marzo, una justa electoral en la que se eligirá al candidato del Pacto Histórico y donde, si no hay ninguna sorpresa, Petro será confirmado como candidato.