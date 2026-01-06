Más de diez marchas en tres años: así han sido las manifestaciones convocadas Petro

Marcha en apoyo al presidente Gustavo Petro. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El presidente Petro convocó a su doceava manifestación desde que está al mando de la Casa de Nariño, esta vez lo hizo con el fin de buscar respaldo popular en la recta final de su administración, en medio de la dura tensión con Estados Unidos tras advertencias del mandatario de este país sobre una operación en territorio colombiano.

El anuncio lo hizo el pasado 5 de enero en la noche, bajo la consigna de ‘defender la soberanía nacional’, por lo llamó a los colombianos a izar la bandera nacional en sus hogares, así como llevarla a las plazas públicas en todo el país el próximo miércoles en la tarde.

Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miercoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm.



Ahora a defender la soberanía nacional. pic.twitter.com/TsRh5XO1ad — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

Pese a ser la primera manifestación que el jefe de Estado ha convocado en 2026, no ha sido la única. Desde el 15 de noviembre de 2022, Petro ha convocado a diez manifestaciones sociales en apoyo a su mandato o en contra de ciertos sectores políticos.

Las primera de ellas ocurrió al cumplir sus primeros 100 días, el 15 de noviembre de 2022, con el fin de contrarrestar las marchas de oposición que ocurrieron a tan solo un mes del inicio de su mandato por el aumento en la gasolina.

En 2023, cuando la coalición de Gobierno en el Congreso se rompió, el presidente Petro acudió a las marchas para presionar a la aprobación de las reformas por esta institución.

En ese año ocurrieron cuatro manifestaciones convocadas desde el ejecutivo, en los meses de febrero, junio, julio y septiembre. El apoyo en las calles también creció en este año pues pasó de convocar 12.000 personas en febrero a 32.000 en septiembre.

En 2024, el enfrentamiento entre la oposición y el Gobierno en las calles se llevó a proporciones mayores. Con una contramarcha convocadas por el presidente Petro solo a días de diferencia de las encabezadas por la oposición.

En mayo, agosto y septiembre fueron las citas convocadas o impulsadas por el Gobierno. La primera de ellas a para confrontar a las protestas de la oposición el día del trabajador, otra en conmemoración a los dos años de Petro en el poder y una última en defensa de la reforma pensional ante revisión de la Corte Constitucional.

El año pasado, en medio de una confrontación nunca antes vista entre el Congreso y el Gobierno por la aprobación de las reformas, el presidente convocó tres concentraciones de personas en apoyo a su consulta popular, su propuesta de Constituyente y el rechazo a la inclusión del mandatario en la lista Clinton.

Con su nueva convocatoria para el 7 de enero de 2026, el presidente Petro buscará en su último año impulsar su narrativa de soberanía nacional tras las advertencias de operaciones en Colombia por parte del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.

