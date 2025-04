Valencia ve proyecto para reducir salario a congresistas como una “retaliación” del Gobierno

Debate del proyecto para la reducción del salario de los congresistas en esta Comisión. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante el primer debate para la reducción del salario a los congresistas, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia anunció su voto negativo al proyecto al considerarlo una “retaliación” del Gobierno por la negativa del Legislativo a algunos proyectos del oficialismo.

Lea: Proyecto de transfuguismo avanza en el Congreso y solo le restan tres debates.

La congresista aseguró que aunque ha apoyado esta intención en pasadas oportunidades, para este ocasión no acompañará el proyecto de iniciativa de Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y quien se encuentra en medio de un juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos.

“Es una retaliación contra el Congreso. Me siento en incapacidad moral de acompañarlos, pues aunque yo he sido defensora de este proyecto, a mí las retaliaciones para arrodillar al Congreso, volverlo sumiso y asustado no me gustan”, dijo Valencia durante el inicio del primer debate de la iniciativa.

Igualmente, la senadora aseguró que el proyecto debería incluir la reducción de salarios para otros funcionarios, pues hay quienes ganan más que los congresistas, cuyo sueldo está sobre los $48 millones.

Lea también: Piden que consulta popular incluya pregunta sobre reducción de salario a congresistas.

“Nadie ha estudiado en este Congreso, más que yo, la reducción del salario. Si el proyecto va a salir, tiene que ser para todos los funcionarios públicos, incluyendo al presidente, magistrados, directores y gerentes que ganan bastante más que nosotros”, sostuvo.

El senador opositor Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) aseguró por su parte que si bien apoyará la iniciativa del Pacto, se debería buscar que la reducción también aplique para otros funcionarios.

Aseguró que cargos como la direcciones del Fondo de Garantías reciben un pago de $64.7 millones y de la Auditoría General y la Contraloría $55.3 millones. La defensora, la fiscal y los magistrados de las cortes Constitucional, Suprema de Justicia, la JEP, el Consejo de Estado o el Consejo Nacional Electoral ganarían más de $55 millones. Lo propio obtendrían mensualmente el registrador Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.