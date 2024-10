Promotores del referendo por la autonomía regional ya tienen 800 mil firmas de apoyo

Algunos de los promotores del referendo de autonomía fiscal para las regiones. Foto: Gobernación de Antioquia

La iniciativa “Firme Sí por las Regiones”, que busca darle luz verde a un referendo para darle mayor autonomía fiscal a los 32 departamentos y al Distrito Capital, avanza a buen ritmo. Los promotores de la propuesta confirmaron que ya han recolectado 800.000 de las 1.950.000 firmas que se necesitan para convocar el mecanismo que modifica la Constitución Política.

“El movimiento ha ganado relevancia al denunciar la desigualdad en la distribución de los recursos: actualmente, 80 de cada 100 pesos recaudados en impuestos permanecen en el gobierno central, mientras solo 20 pesos llegan a las regiones. La autonomía permitiría a los departamentos mejorar sus inversiones en áreas claves como infraestructura y salud, promoviendo un desarrollo más equilibrado y justo en todo el país”, señalaron desde el comité organizador.

Si el proceso culmina con éxito, la pregunta que se les haría a los colombianos es si están de acuerdo o no con que “sólo los departamentos y el Distrito Capital podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan. El recaudo de estos impuestos será de propiedad exclusiva de ellos en su conjunto. Su distribución se hará atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley”.

En cuanto al efecto que tendría sobre las finanzas de la Nación, quienes defienden la propuesta aseguran que no habría inconvenientes porque el impacto no sería superior al 1 % del PIB, lo que ellos califican como “absolutamente manejable”. “Por un lado, dejaría de recibir 100 billones de pesos, pero por otro lado no tendría que girar 55 billones. Se propone que la Nación se quede, si este cambio llegará a tomar lugar, con los 15 billones de pesos que al año se giran a través de las Regalías”, explicaron.

De llegar a aprobarse el referendo, según sus promotores, habría menor dependencia de los recursos de la Nación y más autonomía en la toma de decisiones en favor del bienestar de los ciudadanos, gobiernos regionales autónomos que incentivarán la productividad territorial y mayor eficiencia y transparencia del gasto público.

Cabe recordar que el comité promotor de esta iniciativa está conformado por 12 miembros: el concejal y exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo; el exministro Wilson Ruiz, gerente de firmas; el senador Guido Echeverry; el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; Eugenio Prieto, vocero del comité; el periodista Diego Santos; la líder social Juliana Castañeda; la abogada Hilduara Barliza Brito; el exministro Carlos Cano; la administradora de empresas Ana Lucía Villa y Vanessa Mendoza, exrepresentante a la cámara.

