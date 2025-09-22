Así están las fuerzas para el tercer debate de la reforma a la salud en el Congreso. Foto: EFE - Ministerio de Salud de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 23 de septiembre se reanudará la discusión de la reforma a la salud luego de meses de estar estancada en la Comisión Séptima del Senado. El gobierno del presidente Gustavo Petro volverá a medirse para determinar si esta vez su proyecto tendrá la luz verde del bloque de senadores que ya le han hundido dos proyectos clave para el oficialismo.

Lea: Pacto Histórico pide al CNE aplazar la elección de su candidato para noviembre.

El tercer debate de la reforma está agendado para la mañana de este martes en la Comisión Séptima del Senado, donde ya han sido radicadas dos ponencias para el proyecto: la positiva (Pacto Histórico) y la negativa (Centro Democrático).

La ponencia alternativa, que ha ganado más respaldo en comparación a las otras, podría ser radicada este mismo día, de acuerdo a lo que indicó la senadora ponente Norma Hurtado (Partido de la U).

Las cuentas para el Gobierno están complicadas, pues de los catorce votos que hay en la Comisión solo tendría cinco a su favor: Martha Peralta, Wilson Arias y Ferney Silva Idrobo (Pacto Histórico), Fabián Díaz Plata (Alianza Verde), Omar de Jesús Restrepo (Comunes).

Fácilmente podría ganar la ponencia negativa para archivar el proyecto, pues nueve senadores son opositores y siguen unificados como el bloque de mayorías, Hurtado, Nadia Blel y Esperanza Andrade (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Berenice Bedoya (ASI), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático) y Ana Paola Agudelo (MIRA).

Sin embargo, varios de estos congresistas temen volver a desatar el impacto mediático que se generó cuando hundieron la reforma laboral del Gobierno, que posteriormente llamó a la movilización y a la realización de una consulta popular.

Este bloque ha advertido sentir desconfianza con el aval fiscal de la reforma a la salud e igualmente ha hecho fuertes críticas a las diferentes problemáticas del sistema de salud, entre esas a las complejidades financieras de la Nueva EPS, entidad que fue intervenida por el Gobierno.

Por su parte, el jefe de Estado ha manifestado que los congresistas tendrían intenciones de hundir nuevamente el proyecto para defender sus intereses.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.