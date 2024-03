Gobierno se mueve para rescatar reforma a la salud: toma fuerza ponencia alternativa

Gobierno Petro se pone en marcha para rescatar reforma a la salud en el Senado. Foto: Archivo Particular

Este martes, mientras en el Congreso los ministros de Defensa y Salud enfrentaban sus mociones de censura, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se reunía en su oficina con algunos congresistas de la bancada de Gobierno para analizar el futuro de la reforma a la salud. El objetivo era reaccionar a la movida de ocho senadores de la Comisión Séptima que presentaron una ponencia de archivo al proyecto, lo que en teoría hunde una de las propuestas centrales del presidente Gustavo Petro.

Aunque muchos dieron por terminado el asunto e incluso se habló de retirar el proyecto, el propio mandatario aseguró que no lo harían. “Para nada vamos a retirarla (...) el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible y punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar”, dijo.

Por esta razón, el ministro Velasco empezó a mover sus fichas y conversó con la presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta, quien horas después aseguró que la reforma no está hundida y señaló que están dispuestos a “abrir la puerta” a la presentación de una ponencia alternativa para convencer a los que buscan el archivo y a los que aún no se han pronunciado sobre su voto.

En este punto entra a jugar un papel importante el senador Fabián Díaz Plata, de la Alianza Verde, quien se apartó del bloque de ocho que pide tumbar el proyecto, pero que no ha manifestado sus reservas con algunos puntos de la propuesta. De hecho, sería él quien presente en los próximos días una ponencia alternativa para terciar entre Gobierno y opositores, lo que de alguna manera mantiene viva la discusión.

Por esta vía, el Gobierno, en cabeza del ministro Velasco y la senadora Peralta, estaría dispuesto a ceder en algunos puntos de la reforma, con el fin de convencer por lo menos a dos de los ocho senadores que piden archivar. Por ahora está claro que los dos del Centro Democrático no se sumarán, como tampoco lo hará la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira.

Así las cosas, las dudas vuelven a rehacer sobre el liberal Miguel Ángel Pinto y Norma Hurtado, del partido de La U, quien se sumó a última hora a los demás. El partido de Pinto sigue oficialmente en el Gobierno y él no ha estado tan alejado, incluso uno de sus hijos trabaja hoy en Positiva Compañía de seguros. Serían ellos quienes, de acuerdo con las cuentas del Gobierno, podrían cambiar de opinión si la nueva ponencia incluye sus planteamientos.

Sin embargo, el proceso no será fácil, en primer lugar porque todos deberán analizar el costo político de firmar una ponencia de archivo y luego retractarse para apoyar la propuesta del Gobierno, y también porque todo deberá llevarse a cabo lo más pronto posible, pues una vez la Comisión Séptima inicie la discusión, la ponencia de archivo será la primera en ser votada.

