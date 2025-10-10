Congreso retoma el debate sobre la reforma a la salud de Petro el 14 de octubre

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha defendido la cirugía al sistema en la Comisión Séptima del Senado. Foto: Minsalud

La reforma a la salud vuelve a la agenda del Congreso a partir del próximo martes, día en el cual fue citada la Comisión Séptima de Senado para que se retome el tercer debate de una de las iniciativas del presidente Gustavo Petro que más polémica ha generado en el Capitolio.

Lo que se busca es que ese 14 de octubre se comience la discusión formal sobre las ponencias que se han presentado; la negativa y con la que se busca el hundimiento es de la oposición más fuerte al Ejecutivo y no tiene apoyo mayoritario. La alternativa, liderada por la senadora de La U Norma Hurtado, está tomando fuerza; y la oficialista, que no implica ningún ajuste, también se está quedando sin oxígeno.

El futuro de este proyecto no es claro, al punto que el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó al Congreso de un supuesto intento de bloqueo y que, por lo mismo, se debe revivir la propuesta de una consulta popular o reforzar el relato sobre una asamblea constituyente.

Petro, por su parte, potenció ese mensaje y dejó claro que no está dispuesto a que se le hagan modificaciones al texto original, algo que el Congreso ha dicho que es necesario para evitar un mayor debilitamiento del sistema de salud.

En todo caso, hay movidas en el interior de la Comisión para atraer los votos necesarios a la ponencia positiva, con la firma de los senadores Martha Peralta, Wilson Arias, Ferney Silva (Pacto Histórico), Omar Restrepo (Comunes) y Fabián Díaz (Alianza Verde). La misma congresista oficialista envió una carta a las firmantes de la alternativa para concertar.

“Me permito dirigirme a ustedes con el mayor respeto y consideración, con el propósito de plantear la necesidad de abrir un espacio de diálogo y trabajo conjunto de concertación técnica y política entre las ponencias positiva y alternativa”, dijo Peralta. Y agregó: “Más allá de los desacuerdos, resulta indispensable identificar puntos de convergencia, construir consensos mínimos y encontrar salidas conjuntas”.

La ponencia negativa fue radicada por los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), y tendría el respaldo de las senadoras conservadoras Esperanza Andrade y Nadia Blel, así como del liberal Miguel Ángel Pinto.

