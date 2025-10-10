“No es para luchar contra EE.UU.”: Gobierno aclara “operaciones conjuntas” con Venezuela

El presidente Gustavo Petro junto a su canciller, Rosa Villavicencio, tras su reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Foto: Ovidio González - Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó el alcance de las “operaciones conjuntas” que propuso el presidente Gustavo Petro con el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con el jefe de la cartera política, se trata de un trabajo para hacer frente al narcotráfico y que, en todo caso, la Casa de Nariño espera que también haya participación de Estados Unidos.

Ante las críticas que suscitaron las declaraciones del presidente Petro, con varios sectores cuestionando qué ocurriría en caso de que Estados Unidos continúe con operaciones en el área marítima de Venezuela, Benedetti afirmó que “en ningún momento se puede tomar ese X [del presidente Petro] como que es para luchar contra Estados Unidos. El que piense eso está loco o busca likes o votos”.

A renglón seguido, señaló que se trata de una petición para que haya “acciones conjuntas contra el narcotráfico y no solo con Venezuela. También ojalá estuviera Estados Unidos. Ojalá estuvieran todos los países del Caribe por donde pasa la droga”.

Puede leer: Roy Barreras se acerca a la U y le pide que se abra a una alianza para 2026

Sobre el por qué debe darse esa colaboración bilateral con Venezuela, Benedetti afirmó: “Para capturar a un mafioso o hacer una incautación de toneladas de cocaína tienen que hacerse acciones militares. No es la primera vez que el presidente habla de una cooperación conjunto contra el narcotráfico”.

No sé puede lanzar misiles sobre personas de las que se desconoce su actividad. Por denunciar con un video eso, pusieron preso por años a Julien Assange.



Venezuela no necesita misiles sobre ella, ni invasiones, necesita es un diálogo político entre los mismos venezolanos.… https://t.co/QFpM4GA0v5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

La discusión se dio porque, en la mañana de este viernes, el presidente Petro cuestionó los operativos que Estados Unidos ha ejecutado contra el narcotráfico, disparando misiles a lanchas que, supuestamente, transportarían drogas. En varias ocasiones, el jefe de Estado ha dicho que en las embarcaciones habría colombianos, algo por lo que la Casa Blanca ya pidió una rectificación.

También: Gobierno de Colombia condena intento de atentado contra primer ministro de Bélgica

“Colombia propone una coordinación con las fuerzas policiales y militares venezolanas para sacar de la frontera toda actividad mafiosa y proteger nuestros pueblos”, dijo el mandatario.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.