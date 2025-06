Así está moviendo la Comisión Séptima para debatir la reforma a la salud de Petro

La Comisión Séptima de Senado hundió la primera versión del articulado en 2024. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Tras varios meses de pausa, en la última legislatura de este Congreso se reactivará, tras varios mensajes del presidente Gustavo Petro en esa línea, la discusión de la reforma a la salud del Gobierno. El articulado llegó a la Comisión Séptima de Senado, que ha probado ser un hueso duro de roer para el Ejecutivo.

Por el momento, hay dos ponencias. Una positiva, firmada por senadores cercanos al proyecto político del mandatario, y una alternativa.

La primera fue radicada el pasado 16 de junio por la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. A la de ella, se suman las firmas de Ferney Silva Idrobo y Wilson Neber Arias Castillo, ambos del Pacto Histórico; Fabián Díaz Plata, de Alianza Verde —cuya apelación “revivió” la reforma laboral—; y Omar de Jesús Restrepo Correa, de Comunes. La segunda fue presentada por la senadora Berenice Bedoya (ASI), una de quienes se opuso tanto a la laboral como al primer texto de la reforma a la salud.

De acuerdo con ella, la ponencia oficialista recoge sin modificaciones el articulado aprobado en la Cámara de Representantes y no responde a las críticas hechas al articulado. Lo cierto es que sí existe cierta molestia por parte de algunos senadores que no hacen parte del oficialismo, pues aunque se creyó que la ponencia a radicar sería consensuada, señalaron que no fueron avisados de que la senadora Peralta la presentaría.

Precisamente, varios congresistas han adelantado mesas de trabajo y audiencias públicas alrededor de esta discusión, pero esta no ha podido avanzar desde que aterrizó en esa comisión, especialmente por estar concentrada en la laboral. Sin embargo, ya el mandatario puso la mira en lograr que esta sea aprobada.

En dos ocasiones, tanto en la sanción de la reforma laboral como a través de su cuenta de X, ha pedido que comience a debatirse. Este viernes, tras conocerse que la Corte Constitucional había tumbado la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas, este aseguró que seguirá insistiendo en el proyecto.

He tratado de evitar la liquidación de EPS y por eso soy el presidente que menos las ha hecho; la liquidación significa que los afiliados pasan a otras EPS por designación oficial, y las deudas, provocadas por decisiones privadas, se pagan con los activos de la empresa, que casi… pic.twitter.com/IwPwsTx6Gi — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 27, 2025

“Si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, simplemente el sistema se quiebra. Las aseguradoras financieras o actuales EPS que no cumplan con las reservas técnicas que exige la ley para esta actividad, deberán liquidarse y sus pacientes quedan en las que sobrevivan, tal situación solo producirá que el número de EPS disminuya, creando un cartel de la intermediación privada de la salud”, escribió Petro en su cuenta de X.

Este miércoles, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró, por su lado, que mantendrán una movilización social permanente para que la reforma reciba el guiño de esa célula legislativa.

No es menor que en esa comisión ya se hayan hundido dos iniciativas de reforma del “Gobierno del cambio”. Además de la reforma laboral —posteriormente resucitada, aprobada y sancionada—, el primer articulado presentado en temas de salud también tuvo el mismo destino. En el primer semestre de 2024, nueve senadores de esa comisión firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud y la hundieron definitivamente.

Ahora, crece la expectativa sobre qué ocurrirá con el nuevo texto, teniendo en cuenta que algunas medidas por parte del Gobierno se han ido adelantando paralelo a su discusión en el Congreso.

