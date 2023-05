Desorden en el articulado pone en riesgo debate de la reforma a la salud

Reforma a la salud del Gobierno Petro sigue enredada por cuenta de desorden en el articulado Foto: José Vargas Esguerra

La reforma a la salud del Gobierno Petro sigue enredada. La semana pasada, cuando se suponía que la propuesta avanzaría en primer debate, los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara no lograron ponerse de acuerdo en temas de forma, especialmente frente al texto que se debía votar, pues unos citaban la ponencia original y otros una enmienda que se radicó varias semanas después.

Como la numeración de los artículos y su contenido no coincidía, la comisión decidió votar tres que no tenían proposición y suspender la discusión. Los tres artículos aprobados fueron el 30, 91 y 103, relacionados con la creación de comisiones intersectoriales de determinantes de salud y salud pública, participación ciudadana y celeridad en el sistema de quejas y reclamos.

Lea también: ¿Cómo van las reformas de Petro?: los tiempos del Congreso juegan en contra

Este martes, después de las 8:00 de la mañana, la comisión retomará el debate, pero aún no está claro si hay consenso en el orden de los artículos. Se espera que la subcomisión creada para destrabar el trámite se vuelva a reunir para definir un solo texto y finalmente someter a votación los puntos centrales de la reforma.

El representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de La U, quien respaldó los primeros tres artículos, advirtió que no seguiría votando si no se acuerda un índice de los artículos y un documento que establezca los cambios que se le han hecho a la ponencia. “Si los señores van para delante y no hay un articulado con un índice y organizado yo no lo voto”, dijo en entrevista con Semana.

Recomendado: Las tres “líneas rojas” que los liberales mantienen sobre la reforma a la salud

La declaración de Salcedo es relevante porque su voto, al igual que el de su compañero en la Comisión Séptima, el representante Camilo Esteban Ávila, fue fundamental para la aprobación de los tres artículos mencionados y lo seguirá siendo durante la discusión de todo el articulado. Ambos han dicho que el Partido de La U está abierto al diálogo para concertar la mejor reforma, pero que en cualquier momento pueden abandonar la discusión si el Gobierno no acepta los cambios propuestos.

Los otros votos que serán necesarios para que el Gobierno supere el primer debate de la reforma son los del Partido Liberal. Esta bancada tiene en la comisión a cuatro representantes: Germán Rozo, María Eugenia Lopera, Hugo Archila y Héctor David Chaparro. Aunque todos votaron positivamente los primeros tres artículos, también han señalado que su respaldo no es incondicional.

No se pierda: “Iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera”: Gustavo Petro sobre las reformas

A esto se suma que la dirección del partido, en cabeza del expresidente César Gaviria, mantiene su posición de rechazo a la iniciativa. La semana pasada se confirmó que el partido considera la reforma como una herramienta para “destruir el sistema”, que es ineficiente, que elimina las EPS y genera riesgos de corrupción.

Las cuentas del Gobierno siguen ajustadas. Con la oposición del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, tendrá que cuidar los votos de los liberales y La U, lo que implica solucionar los problemas de forma y, probablemente, acceder a algunos de los cambios propuestos por las bancadas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.