Gobierno celebra avance de la reforma a la salud y promete nuevos acuerdos

Reforma a la salud, Gobierno celebra la aprobación de 24 artículos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Foto: Ministerio del Interior

Después de varias semanas de discusión, tensiones políticas, desorden en el trámite y la intervención de expertos y organizaciones médicas, la Comisión Séptima de la Cámara encontró el camino para evacuar varios artículos de la reforma a la salud. A pesar de las críticas de algunos partidos al proyecto, el Gobierno ha logrado los votos necesarios para aprobar poco a poco la iniciativa.

En la sesión de este martes se aprobaron otros 21 artículos, que se sumaron a los tres que pasaron la semana pasada. La clave ha estado en los votos de los cuatro representantes liberales y los dos de La U, que junto al Pacto Histórico y los verdes lograron inclinar la balanza frente a Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador.

Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien según varios partidos le dio un nuevo aire al debate, el proyecto ha tenido muchos cambios y el Gobierno mantiene su disposición para concertar la propuesta. “La ministra Corcho abrió un compás para que pudiera aportarse mucho y estamos continuando en ese proceso, que es lo que quiere el señor presidente, llegar a acuerdos con todos los sectores para que todos podamos estar tranquilos con respecto a este proyecto”, dijo.

Por otra parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que la aprobación de 24 artículos es un avance muy positivo. “Las reformas del Gobierno del cambio las defendemos por su contenido. Por eso, valoramos y reconocemos el aporte de todas las bancadas en la discusión”.

El presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de Twitter que la reforma avanza “con nuevo acuerdo en su contenido”. Para la representante Martha Alfonso, coordinadora ponente del proyecto, el debate está fluyendo y los 24 artículos aprobados representan beneficios para las regiones apartadas.

Entre los artículos aprobados se destaca el 89 (Tecnología de información y comunicaciones al servicio de la atención en salud), 96 (Ejes del sistema de inspección, vigilancia y control de la superintendencia nacional de Salud),c102 (Acceso expedito a los servicios de salud), 104 (Política nacional de ciencia, tecnología e innovación en salud) y 108 (Sistema de monitoreo de abastecimiento oportuno de tecnologías en salud).

Otro de los exministros que participó en la sesión fue Augusto Galán, quien aseguró que no ve un plan claro con metas y recursos sobre lo que se quiere cambiar del sistema. Dijo que el proyecto no deja claro cómo se garantizará la sostenibilidad, no solamente financiera, sino también de los recursos humanos y la infraestructura física y digital.

Las críticas de quienes se oponen al proyecto se mantienen. Ayer, durante la sesión especial convocada por la oposición, figuras como los exministros Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria presentaron sus reparos a la iniciativa. Ruiz dijo que la reforma es regresiva e inviable para la salud de los colombianos, pues transforma el sistema de un modelo de seguridad social a un sistema prestacional, sin tener en cuenta la protección financiera y la protección de riesgos de salud.

“Un sistema concebido de esta manera llevaría, casi que inexorablemente, a una crisis financiera con efectos inmediatos sobre la atención en salud (...) se va a repetir la quiebra del Fosyga del año 2010 y del Instituto de lo Seguros Sociales en 1997″, dijo por su parte el exministro Gaviria.

El debate continúa este miércoles después de las 8:00 de la mañana y se espera que los representantes debatan los artículos que plantean cambios estructurales al sistema.

