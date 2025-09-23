“Lista la apelación”: oficialismo tiene lista una ruta si se hunde reforma a la salud

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la Comisión Séptima del Senado. Foto: El Espectador

Para este martes estaba agendado el tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, célula que ya ha le ha hundido dos reformas al gobierno del presidente Gustavo Petro (la primera versión de la salud y la reforma laboral). Sin embargo, la sesión fue levantada porque no se conformó el quórum debido a la ausencia del bloque opositor e independiente.

A la sesión solo llegaron 7 de los 14 senadores que conforman la comisión: Martha Peralta, Wilson Arias y Ferney Silva (Pacto Histórico), Fabián Diaz (Alianza Verde), Omar de Jesús Restrepo (Comunes), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Nadia Blel (Partido Conservador). No asistieron los congresistas de Centro Democrático, Partido de la U, ASI, y las colectividades cristianas.

En todo caso, dos de los congresistas del petrismo, Diaz y Silva, indicaron que ya tienen lista una apelación ante un eventual hundimiento de la reforma a la salud, que lleva aproximadamente cinco meses estancada en la Séptima.

Y es que precisamente, este mecanismo (presentado por Diaz) logró revivir la reforma laboral, que fue hundida por nueve senadores de la Séptima a inicios de este año. La reforma pasó a la Comisión Cuarta y posteriormente a la plenaria, que aprobó la medida en su último debate.

El Gobierno está listo para llamar a sus simpatizantes a la movilización si se hunde el proyecto, tal como lo hizo con la laboral, que desató un intenso debate en torno a la realización de una consulta popular para aprobar estas modificaciones en el sistema laboral. Finalmente, el Legislativo cedió.

Por el momento, hay tres ponencias para la reforma: la positiva (Pacto Histórico), la negativa que pide archivarla (Centro Democrático) y la alternativa, que fue radicada casi sobre la medianoche de este lunes por la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), quien no se presentó a la sesión.

El debate fue reagendado para este miércoles, y hay varios llamados para que se apruebe la ponencia alternativa, pues aunque la mayoría está en contra del proyecto, temen un “castigo” social por hundir la iniciativa, como sucedió anteriormente con la laboral.

