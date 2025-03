Petro anticipó posible derrota de la reforma a la salud y cuestionó a congresistas

Petro habló de su reforma a la salud en Conferencia de la OMS en Cartagena. Foto: Andrea Puentes - Presidencia

El presidente Gustavo Petro Petro asistió este jueves a la Conferencia Mundial sobre Contaminación del Aire y Salud, liderada por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Cartagena. El jefe de Estado aprovechó el escenario para hablar de las trabas que ha encontrado para cambiar el modelo de atención en Colombia, entras las que están, según dijo, la crisis de los medicamentos y la negativa del Congreso a debatir sus proyectos.

Petro inició su discurso recordando la denuncia sobre un presunto plan de las gestoras farmacéuticas para no entregar medicamentos vitales y generar molestia ciudadana contra su Gobierno. De acuerdo con su versión, esas entidades no estarían entregando medicamentos vitales como la insulina, pues, al parecer, aunque hay bodegas “llenas” con ese producto, se les estaría negado la entrega a los pacientes.

A renglón seguido, el presidente aseguró que todo esto se produce por el debate que generó su apuesta de cambiar el modelo de salud actual para enfocarse en la prevención. Según dijo, hay sectores privados a los que nos les convendría esa transformación: “En la prevención no hay negocio, el mercado está sobre la enfermedad y ese es el gran debate de Colombia, porque hemos propuesto un cambio en el sistema de salud hacia un fuerte modelo preventivo”.

Así, Petro señaló que en el Congreso se ha reflejado dicha oposición a su propuesta y que, por la misma razón, la próxima semana el Senado hundiría por segunda vez su reforma a la salud. Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que aún no es seguro que ocurra lo mismo que con la reforma laboral, también archivada en la Comisión Séptima de esa corporación, las declaraciones del presidente evidencian que desde el Ejecutivo ya se preparan para una nueva derrota.

Según el mandatario, el rechazo al proyecto “demuestra la inmensa influencia de lo que yo llamo capitales vampiros en la salud, entre otras porque congresistas, contrario a la Constitución, recibieron dineros de empresas de salud privadas españolas (...) quisiéramos investigar eso bien, porque rompieron la Constitución de Colombia y están rompiendo la posibilidad de que el derecho a la salud pueda garantizarse en este país”.

El pasado martes, el presidente Petro confirmó, en un consejo de ministros que retransmitió el miércoles, que irán a fondo por la vía de la consulta popular por la reforma laboral, pero que también usarán todos los mecanismos administrativos a la mano ante las negativas del Congreso. Esto implica emitir una serie de decretos en materia laboral y de salud para poner en marcha la mayor cantidad de cambios posibles planteados. El anuncio fue, de alguna manera, otra anticipación de la posible derrota en el Senado.

“Si van a tumbar la ley, esto no es una amenaza, nosotros tenemos que aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo; yo no voy a presentar otro proyecto para que nos mamen gallo dos años más. Hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decreto hasta donde podemos salvar lo salvable y lo demás se liquida”, le dijo a su gabinete.

