Sigue estancada la reforma a la salud: radican prórroga para ponencia alternativa

La reforma a la salud sigue estacada en el Congreso y aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro presiona para que se agende su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, este miércoles fue radicado un documento que pide aplazar la radicación de la ponencia alternativa.

La solicitud fue firmada por cuatro de las senadoras ponentes de la iniciativa: Norma Hurtado (Partido de la U), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), quienes han hecho fuertes críticas a la Casa de Nariño por la reforma y por el aval fiscal de la medida.

Aunque el tercer debate estaba previsto para esta semana, como lo indicó el presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), de acuerdo con las congresistas, es requerido “mayor tiempo de estudio a profundidad para la elaboración del informe y a la extensión del proyecto”.

Las ponentes han señalado en varias oportunidades que persisten las dudas sobre el aval fiscal de la reforma que debe entregar el Ministerio de Hacienda. Para ellas y otros congresistas de la célula, no se ha hecho entrega de este “sello” correctamente.

Igualmente, tienen cuestionamientos con las intervenciones que ha hecho el Ejecutivo a varias EPS y le atribuyen a Petro que se haya agravado la situación financiera de la Nueva EPS, como lo advirtió la Contraloría en un informe. El Gobierno, por su lado, asegura que los anteriores directivos de esta entidad maquillaron los estados financieros y cuatro de ellos ya fueron acusados por la Fiscalía General de Luz Adriana Camargo.

“Con la llegada del Gobierno nacional el sistema no mejoró: empeoró. Las intervenciones a las EPS no resolvieron nada y hoy la realidad es evidente: más filas, más negación de servicios, más escasez de medicamentos y una atención cada vez más precaria”, indicó Hurtado.

El proyecto entró en la lista de prioridades del Gobierno luego de que el propio jefe de Estado, en su más reciente alocución presidencial sobre la situación de la Nueva EPS, asegurara que la Séptima tiene intenciones de volver a hundir el articulado.

Por ello, el Gobierno evalúa varios caminos para sacar adelante la iniciativa y desde el oficialismo aseguran que si la Comisión Séptima vuelve a hundirla se hará un llamado a la movilización, como el que hizo en su momento por el hundimiento de la reforma laboral en la misma célula. Igualmente, la decisión se apelaría para que pueda revivirse la reforma y otra comisión dé la discusión.

Las cuentas están apretadas en la Séptima pues ni la ponencia positiva ni la ponencia negativa (que no ha sido radicada) tendrían mayorías para su aprobación, por lo que la alternativa empezó a tomar fuerza.

