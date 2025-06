“Decretazo salvaje”: así fue el cruce de mensajes entre Lozano y Benedetti

La que está debatiendo y aprobando el @SenadoGovCo es una verdadera #ReformaLaboral



Me alivian los rayitos de sensatez ministro.



Luego me acuerdo del decretazo salvaje anunciado por el gobierno e ‘ideado’ por el nuevo ministro de justicia… y se me pasa. https://t.co/BR1SyuGLa5