Así fue la votación, uno a uno, en el hundimiento de la reforma laboral

La Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La reforma laboral quedó archivada de manera oficial este martes, después de que una mayoría de la Comisión Séptima del Senado votara en contra del paso de la iniciativa a la plenaria. Esto ocurre después de que el mandatario convocara una manifestación en respaldo a sus iniciativas y sella la intención del “Gobierno del cambio” de continuar con su propuesta de una consulta popular.

Ocho senadores votaron a favor del archivo, exactamente los mismos que habían firmado la ponencia que lideró el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal). Aunque eran en total cuatro ponencias, la negativa fue la que primero se votó y hundió las posibilidades de la positiva y las dos alternativas.

La sesión contó con la presencia de varios congresistas que no pertenecen a la comisión, entre los que estuvieron las senadoras María José Pizarro (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático), así como los representantes María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón (ambos del Pacto). Incluso, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de intervenir en la sesión, a la par de sus colegas de la comisión y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien calificó la votación como “un festival de falacias”.

En un tenso ambiente, con gritos de congresistas del Pacto que alegaron falta de garantías, se hundió 8 a 6 votos la reforma laboral. Toda la información en @elespectador pic.twitter.com/gVUgdOJQnw — Leonardo Botero (@LeoBoteroF94) March 18, 2025

Aquí le contamos cómo votó cada uno de los senadores de la comisión:

A favor del archivo:

Miguel Ángel Pinto

El senador del Partido Liberal fue el coordinador de la ponencia negativa de la reforma a la salud. Ha sido señalado por el presidente Gustavo Petro de haber “traicionado al pueblo” y se ha manifestado en contra del mandatario por sus comentarios.

Ana Paola Agudelo

La senadora del MIRA hace parte de la bancada cristiana en el Congreso. Argumentó su voto contra la reforma con una encuesta que realizó su partido a los colombianos, en la que, según ella, varios se manifestaron en contra de la iniciativa por riesgo a perder su trabajo.

Esperanza Andrade

La senadora del Partido Conservador llegó a la Comisión Séptima en reemplazo de José Alfredo Marín Lozano, quien renunció al Congreso por problemas de salud. De todas formas, sigue la misma línea que sus colegas de bancada.

Alirio Barrera

El senador del Centro Democrático ha dicho que la reforma laboral “acabaría con millones de empleos y miles de empresas”. Incluso, señaló que "perjudicaría el desarrollo económico y social del país“.

Berenice Bedoya

La senadora del partido ASI es actualmente la vicepresidenta de la Comisión Séptima. Defendió su voto diciendo que protegerá a los trabajadores en Colombia y buscará estrategias de formalización sin estigmatizar a los empresarios.

Nadia Blel

La senadora del Partido Conservador es la presidenta de la Comisión Séptima y de su propia colectividad. Se ha pronunciado en contra de las iniciativas del Gobierno y aseguró que el Ejecutivo sacó una “reforma que no fue concertada” y que “no tiene ni los fundamentos jurídicos ni técnicos”.

Honorio Henríquez

El senador del Centro Democrático señaló que la reforma laboral haría insostenibles a las pequeñas empresas. Agregó que sería “menos empleo” para el país. “Según ciertos sectores de este gobierno los empresarios son los villanos de la historia”, aseguró.

Lorena Ríos

La senadora de Colombia Justa Libres hace parte de la bancada cristiana del Congreso. Dijo que apoyó iniciativas del Ejecutivo de Gustavo Petro, pero que esta “es inconveniente por ser regresiva con derechos de trabajadores”.

En contra del archivo

Wilson Arias

El senador del Pacto Histórico ha sido un férreo defensor de la iniciativa y respaldó que aumentaría la calidad de vida de los colombianos. Además, defendió que “dar derechos laborales al pueblo no aumenta el desempleo".

Fabián Díaz

El senador de Alianza Verde había presentado una ponencia alternativa a la reforma laboral. Anunció que presentaría una proposición de apelación por el hundimiento de la iniciativa, que calificó como una “devolución” a los trabajadores de sus derechos.

Omar Restrepo

El senador de Comunes aseguró que la reforma aportaría a la “estabilidad laboral” de los trabajadores. Agregó que esta “busca democratizar las relaciones laborales y productivas en Colombia”.

Norma Hurtado

La senadora del Partido de la U presentó una ponencia alternativa a la reforma laboral. Argumentó que “no [se ha] aliado con el petrismo”, por lo que no era un “salvavidas para el Gobierno”.

“Yo no me he aliado con el petrismo, yo me alié fue con diferentes voces que clamaban, a través de las audiencias, respuestas”, dijo.

Martha Peralta

La senadora del Pacto Histórico aseveró que no hubo “argumento válido” ni “ningún tipo de preparación” por parte de la oposición a la reforma. Invitó a la ciudadanía a apoyar la consulta popular.

Martha Peralta Epieyú, Senadora de la República de Colombia. También respondió ¿qué sigue para el pacto? 👇 pic.twitter.com/VF3lEgpn7M — El Espectador (@elespectador) March 18, 2025

Ferney Silva

El coordinador de la ponencia positiva calificó la reforma como una forma de “reconciliar el pueblo colombiano”. “Esta sociedad ha sido tan golpeada que cuando se trata de reclamar los derechos le llama populismo o demagogia”, apuntó.

Ferney Silva, coordinador ponente de la reforma. Del Pacto Histórico responde ¿qué sigue? pic.twitter.com/ksio1oYlwb — El Espectador (@elespectador) March 18, 2025

Con miras a que ese sería el destino de la reforma, el Gobierno anunció desde la semana pasada que realizaría una consulta popular para dejar en firme sus iniciativas. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, quien no estuvo presente en la votación, indicó que lo que importaba era el resultado de esa votación de la ciudadanía.

