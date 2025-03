Senadores señalan a Petro de “incitar a la violencia” por la reforma laboral

Los senadores que impulsan la ponencia negativa a la reforma laboral son Alirio Barrera, Honorio Henríquez, Ana Paola Agudelo, Berenice Bedoya, Nadia Blel, Lorena Ríos, Esperanza Andrade y Miguel Ángel Pinto. Foto: Cortesía

La ponencia de archivo de la reforma laboral, que tendría casi asegurado el hundimiento de la iniciativa en la Comisión Séptima del Senado, ya desató choques entre el Congreso y el presidente Gustavo Petro. Precisamente, después de que se conociera que el texto cuenta con las firmas necesarias para negar el paso del proyecto, el mandatario lanzó críticas contra los senadores y varios de ellos aseguran que su vida corre peligro.

“Con esta actitud de la mayoría de la comisión VII rompen el diálogo entre el Congreso de Colombia y el gobierno del Cambio”, apuntó el mandatario.

Entre los señalados estuvo el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), mencionado directamente por el jefe de Estado en una publicación en X en la que criticó la decisión de los congresistas. En ese trino, aseguró que el legislador “ha traicionado al pueblo trabajador de Santander y de Colombia”.

Justamente por ese comentario, el senador se pronunció en redes sociales y señaló al mandatario de estar “incitando a la violencia” contra quienes firmaron la ponencia. “Mi vida y la de mis compañeros usted la ha puesto en peligro. Si algo nos ocurre, usted es el único responsable”, precisó.

@petrogustavo Presidente, este mensaje suyo incitando a la violencia contra los senadores de @ComisionVIICol es de la mayor gravedad. Mi vida y la de mis compañeros Ud la ha puesto en peligro. Si algo nos ocurre, Ud es el único responsable. @PartidoLiberal @POTUS @SecRubio https://t.co/tS6GcxTJ5c — Miguel Ángel Pinto Hernandez (@MiguelPintoH1) March 11, 2025

La senadora Esperanza Andrade (Partido Conservador) estuvo en la misma línea y agregó que el jefe de Estado “se ha extralimitado en esos mensajes que ha mandado en su cuenta de Twitter”. Además, criticó que estuviera “incitando a la violencia, está incitando a que la gente salga a las calles, está diciendo que se rompen las relaciones del Congreso con el Gobierno”.

“En el Senado lo que he visto es que no hay ninguna relación del Gobierno con el Legislativo. Así que me parece gravísimo. Nosotros estamos respondiendo frente al pueblo colombiano. Nuestro deber es legislar y somos autónomos e independientes para tomar estas decisiones”, precisó.

Los integrantes de la Comisión ya se reunieron en horas de la tarde con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien ha defendido la independencia del Legislativo para este tipo de decisiones, y la Policía. Se analiza la posibilidad de reforzar los esquemas de seguridad de este grupo de senadores.

“Tuve que conversar con el director nacional de la policía para pedirle protección por ellos, pero más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente Petro. Hablando de violencia, eso pone en peligro a los congresistas, en este caso a los miembros de la comisión séptima y a sus familias, para la cual nos vamos a dirigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, precisó Cepeda.

¿Cómo reaccionó el Congreso a la ponencia de archivo de la reforma laboral?

A Andrade y a Pinto se sumaron Alirio Barrera, Honorio Henríquez (ambos del Centro Democrático), Ana Paola Agudelo (MIRA), Berenice Bedoya (ASI), Nadia Blel, Esperanza Andrade (ambas del Partido Conservador) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres). Miembros del oficialismo han señalado a los congresistas que firmaron la ponencia de “defender el interés de unos pocos”.

La senadora del Pacto Histórico y miembro de esta comisión, Martha Peralta, señaló que esta decisión es “un golpe para la clase trabajadora del país”. También mencionó que no está de acuerdo con que, según la legisladora, no se debata el proyecto en esta célula legislativa. “Rechazo que no se quiera deliberar, para eso nos pagan, pero nos lo niegan”, declaró.

“La comisión VII se negó a debatir la Reforma Laboral y eso va en contra de nuestro ser como Congreso, se negaron a debatir con argumentos y con ideas”, señaló la congresista.

¡Indignante! Este es un golpe para clase trabajadora del país.



La comisión VII se negó a debatir la Reforma Laboral y eso va en contra de nuestro ser como Congreso, se negaron a debatir con argumentos y con ideas ¿Será porque no las tienen?



Como Senadora de la comisión VII… pic.twitter.com/R32Amtc5Be — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) March 11, 2025

Por otra parte, Esmeralda Hernandéz, senadora del Pacto, señaló que la decisión de este grupo de congresistas está supuestamente atentando contra los derechos de “millones de colombianos”.

“Si la tumban, seguirán defendiendo los intereses de unos pocos y negándole a la clase trabajadora la oportunidad de recuperar lo que le arrebataron los gobiernos pasados”, declaró.

8 senadores en la Comisión séptima buscan hundir la reforma laboral que devolvería derechos a millones de colombianos. Óigase bien, 8 contra todo un país. Si la tumban, seguirán defendiendo los intereses de unos pocos y negándole a la clase trabajadora la oportunidad de recuperar… pic.twitter.com/rAc15JJgqf — 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) March 11, 2025

La representante Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) lamentó la decisión de los congresistas de archivar esta reforma en la comisión. “Requería política industrial y empresarial, pero hundirla no era el camino”, declaró.

“Con el hundimiento perdemos: avances en pago de dominicales y festivos, en recargo nocturno desde las 7 pm, el carácter laboral de los contratos de aprendizaje, nuestra propuesta para el pago a internos de Medicina, autorizaciones médicas por licencia menstrual, entre otros. Avances para dignificar el trabajo en Colombia”, mencionó en X.

Lamentable 💔 Con el hundimiento de la #ReformaLaboral perdemos: avances en pago de dominicales y festivos, en recargo nocturno desde las 7 pm, el carácter laboral de los contratos de aprendizaje, nuestra propuesta para el pago a internos de Medicina, autorizaciones médicas por… pic.twitter.com/2nqKcOna9m — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) March 11, 2025

Por otra parte, la oposición ha celebrado este acontecimiento. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, reconoció a estos congresistas de archivar “una propuesta que como advertimos no contribuía a la creación de empleos ni a la formalidad”.

“Respaldamos esa decisión de la Comisión Séptima y cuestionamos algunos integrantes del Pacto Histórico que en regiones como el Valle del Cauca han promovido la anarquía y el bloqueo y ahora pretenden hacer lo propio al interior de esa Comisión”, mencionó el congresista opositor.

A este punto, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, consideró que esto es “un anticipo de lo que pasará con la reforma a la salud”. “Esos 8 senadores salvarán al país de una reforma que destruye empleo y dispara la informalidad”, declaró en X.

La reforma laboral está virtualmente hundida.



8 de los 14 senadores de la Comisión VII firmaron la ponencia de archivo.



Es un anticipo de lo que pasará con la reforma a la salud.



Esos 8 senadores salvarán al país de una reforma que destruye empleo y dispara la informalidad. pic.twitter.com/RBzXJxziwl — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) March 11, 2025

No obstante, Norma Hurtado, senadora de la U y miembro de la comisión, se apartó de los congresistas que han mencionado que van a votar a favor de archivar la reforma y radicó una ponencia alternativa a la del Gobierno buscando balancear e introducir “ajustes para construir un modelo laboral más equitativo y sostenible”.

Mi ponencia alternativa a la #ReformaLaboral introduce ajustes para construir un modelo laboral más equitativo y sostenible:



📌 Contrato de aprendizaje: Garantizar formación efectiva para los aprendices SENA, sin desnaturalizar la vocación de lograr una formación metódica y… https://t.co/LnfvrAzILE — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) March 11, 2025

Por el momento, han sido dos las ponencias alternativas que se han presentado en la Comisión Séptima, pues además de la de Hurtado está la del senador Fabián Díaz Plata, quien la radicó este lunes. De todas formas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ya se está moviendo para tratar de bajar las tensiones en la Comisión.

