Actas de reforma pensional ya fueron enviadas a la Corte Constitucional, ¿qué sigue?

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López (Partido de la U), aseguró que ya le envió a la Corte Constitucional las actas de la reforma pensional para que se pueda continuar con el estudio de la constitucionalidad de la iniciativa, que debía subsanarse en la plenaria.

“Como Presidente de la Cámara informo al país que, en cumplimiento del auto de la Corte Constitucional, remitimos las actas de la reforma pensional. Confío en que la Corte, con su sabiduría e independencia, declare exequible la Ley 2381 de 2024, un logro del pueblo que reducirá desigualdades y hará de Colombia un país más justo”, indicó López a través de su cuenta de X.

Como Presidente de la @CamaraColombia informo al país que, en cumplimiento del auto de la @CConstitucional, remitimos las actas de la Reforma Pensional.



Confío en que la Corte, con su sabiduría e independencia, declare exequible la Ley 2381 de 2024, un logro del pueblo que… pic.twitter.com/Z9eKtML3gP — Julián López (@Julianlopezte) September 5, 2025

Hace un poco más de una semana, la plenaria de la Cámara tramitó las actas que se emitieron durante las sesiones extras citadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro para subsanar el trámite de la reforma pensional.

Con más de 100 votos, se aprobó el acta 257 del 28 de junio de 2025, que es la que da por subsanado el trámite de esa reforma tal cual lo solicitó la Corte Constitucional dentro del análisis que le está realizando.

No está claro cuándo se votará en el alto tribunal lo relacionado con la reforma pensional y de hecho, la pregunta que ya se hacen desde varios sectores es si en esta entrará a participar el recién electo magistrado Carlos Camargo, quien primero debe ser posesionado por el presidente Gustavo Petro para asumir funciones.

Su elección generó un fuerte malestar al interior del Gobierno, que está meditando qué cambios hará en el gabinete ministerial por la derrota que sufrió en el Senado, pues aunque no reconoce que su opcionada era María Patricia Balanta, sí ha asegurado que era la mejor candidata para llegar al alto tribunal.

Por supuestamente haberse roto algunos acuerdos hechos por partidos, ya se pidieron las renuncias de tres ministros: Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Marcela Morales (Comercio) y Julián Molina (TIC). Igualmente, se han publicado más de 100 hojas de vida en la página web de aspirantes de Presidencia.

