Así estuvo el plantón convocado por el petrismo frente al Consejo Nacional Electoral

Este 5 de septiembre se desarrolló un plantón frente al Consejo Nacional Electoral por las decisiones que tiene en sus manos sobre el Pacto Histórico. Foto: Jose Vargas Esguerra

A las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE) se desarrolló un plantón convocado por militantes de la izquierda para pedir celeridad en la fusión del Pacto Histórico como partido único, decisión que reposa en manos de los nueve magistrados que tienen voz y voto en la entidad.

La jornada se dio sobre la calle séptima de la capital y justo un día después de que los partidos Polo Democrático, Unión Patriótica, Colombia Humana, Partido Comunista y otras fuerzas presentaran una tutela por la supuesta violación de sus derechos, pues la entidad no ha dado respuesta a la solicitud de fusión, que fue presentada en junio de este año.

Y aunque la presencia no fue masiva, el plantón envió un mensaje a los togados del órgano electoral, que han estado recibiendo cuestionamientos por las demoras que se han presentado en las decisiones afines a la campaña petrista para 2026.

Este caso lo tiene el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal), quien el miércoles pasado estuvo en el Congreso para celebrar el triunfo de su antiguo jefe en la Defensoría, Carlos Camargo, tras ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional.

Precisamente, en el recurso presentado por el Pacto se pide el amparo a “los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales [consideran] fueron vulnerados por la referida entidad”.

“Solicitamos el amparo de los derechos fundamentales a la participación política y el derecho a constituir partidos, que se encuentran en inminente riesgo de vulneración como consecuencia de la omisión en que ha incurrido dicha autoridad”, se lee en la tutela.

Fue gracias a otra tutela presentada por la senadora María José Pizarro que el CNE falló esta semana sobre la creación del partido Progresistas y la fusión del Mais, que fue aprobada por unanimidad, pero con condiciones que poco gustaron al petrismo.

El Consejo Nacional Electoral tomará decisiones que podrían afectar al Pacto Histórico y la democracia.

De acuerdo con la ponencia, Progresista solo podrá hacer uso de su personería jurídica una vez sean resueltos los procesos sancionatorios contra el Mais, asunto que no tiene fecha estipulada y que podría dilatarse.

Los representantes legales de cada partido que integran al Pacto esperan que el CNE someta a votación la ponencia para la fusión antes del 26 de septiembre, fecha límite para que inscriban a los candidatos de la consulta interna que se realizaría exactamente un mes después a nivel nacional.

