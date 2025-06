Esto dijeron congresistas de oposición y oficialismo sobre decisión de la pensional

La reforma pensional volverá a plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Cámara

Luego que la Corte Constitucional le pusiera un freno al implementación de la reforma pensional y la devolviera a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de trámite, congresista de todas las orillas reaccionaron a la noticia y hablaron del debate que enfrentará en los próximos días el Legislativo. Cabe anotar que en el Gobierno el fallo fue recibido como una victoria, ya que existe una alta posibilidad de que el alto tribunal hundiera por completo la iniciativa.

El presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X que la reforma pensional sigue viva y le pidió a la Cámara de Representantes estudiar y votar con cuidado y responsabilidad nuevamente el articulado. El ministro del interior, Armando Benedetti, anunció que para este fin el Gobierno citará a sesiones extras a la Cámara, ya que tiene un plazo de 30 días para subsanar los errores resaltados por la Corte Constitucional.

La reforma pensional se ha salvado. Le solicito a la Cámara de representantes discutir a fondo el artículo que aprueba el texto del senado y aprobarlo. La Cámara ha sacado la cara por las reformas sociales del gobierno y del pueblo, y el senado, con leve mayoría, comienza a… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2025

En la bancada oficialista del Congreso también recibieron de buena manera la noticia del fallo y celebraron que se mantenga viva una de las principales banderas sociales de la actual administración. En contraste, desde la oposición señalaron que se trata de una “burla” a este sector, ya que, según explicaron, hay suficientes pruebas de que la reforma llegó prácticamente muerta, por cuestión de tiempos, a la Cámara de Representantes.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quién fue una de las demandantes del proyecto del gobierno Petro, reaccionó rápidamente en su cuenta de X, criticando la medida. “La sentencia de la Corte Constitucional revive la pensional, le dan 30 días a un proyecto que llegó muerto por tiempos a la Cámara. Se burlan de la oposición y de las normas que rigen al Congreso. Ese proyecto solo tenía 6 días para ser aprobado, el 20 de junio terminaba la legislatura”, dijo la congresista.

La sentencia de la Corte Constitucional revive la pensional, le dan 30 días a un proyecto que llegó muerto por tiempos a la Cámara. Se burlan de la oposición y de las normas que rigen al Congreso. Ese proyecto solo tenía 6 días para ser aprobado, el 20 de junio terminaba la… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 17, 2025

También desde el Centro Democrático, el representante a la Cámara Hernán Cadavid aseguró que “este día se robaron el debate de la reforma pensional, lo que debió tener como consecuencia su inexequibilidad total por ‘elusión del debate’. La pregunta es ¿qué cambió que hoy permiten que regrese a la Cámara a corregir?”.

En algunos sectores independientes destacaron que la decisión de la Corte Constitucional confirmó que el Gobierno actuó mal en el debate. “¡Dicho y hecho! El Gobierno vició el trámite de la pensional al saltarse el cuarto debate. La Corte nos la devuelve para corregir el error. No es que no dejen gobernar al presidente Petro ¡Es que su Gobierno no deja legislar! Ahora vamos al debate, para eso nos eligieron”, aseguró Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso.

“Lo clave frente a la decisión de la Corte no está en que sea devuelta a la Cámara, que era lo obvio, porque estaba viciada. Lo clave es que se suspende la entrada en vigencia hasta que la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, no basta con votarla en la Cámara”, aseguró Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

Entre tanto, como ya se mencionó, desde el oficialismo celebraron el fallo. “¡Una alegría inmensa! Sigue la esperanza de una vejez digna para todos los colombianos”, trinó la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que ahora “lo que procede ahora es que la Cámara termine de tramitarlo, siguiendo la orden de la Corte Constitucional y garantizar que la reforma pensional, una reforma histórica se garantice ojalá prontamente”.

