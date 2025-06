Petro y Benedetti piden no usar situación de Miguel Uribe para “objetivos electorales”

Presidente Gustavo Petro y ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Presidencia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro publicó un nuevo mensaje relacionado con el caso de Miguel Uribe Turbay, quien lucha por su vida en la Fundación Santa Fe tras el ataque sicarial del que fue víctima el pasado 7 de junio. En esta oportunidad, el jefe de Estado rechazó versiones falsas sobre la salud del político del Centro Democrático que circularon en las últimas horas a través de redes sociales.

“Utilizar la situación del senador Uribe Turbay para objetivos electorales o generar pánico y falsedad con noticias falsas sobre su salud es de una ruindad inconmensurable”, dijo Petro en su cuenta de X. Minutos antes de su mensaje, en esa misma red social circuló un comunicado falso de la Fundación Santa Fe que afirmaba la muerte de Uribe Turbay, pero que rápidamente fue desmentida por el equipo del senado y la institución médica.

Utilizar la situación del senador Uribe Turbay para objetivos electorales o generar pánico y falsedad con noticias falsas sobre su salud, es de una ruindad inconmesurable. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2025

El hospital aseguró que el supuesto comunicado que asegura esa noticia no es cierto y pidió a la ciudadanía recordar que la información oficial se emite “exclusivamente a través de nuestros canales verificados”. En el último parte médico de Uribe Turbay, conocido esta mañana, la Fundación Santa Fe explicó que el senador “continúa en la UCI, con manejo multidisciplinario son soporte y monitoreo hemodinámico y neurológico”.

No es la primera vez que el presidente Petro y sus funcionarios reclaman desligar el debate político y electoral de la situación que atraviesa el también precandidato presidencial. Este mismo martes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que rechaza todas las insinuaciones sobre un posible favorecimiento del Gobierno con todo lo que ha sucedido alrededor del atentado.

“No se admiten más insinuaciones en las que se diga que el Gobierno es el beneficiario del atentado contra Miguel Uribe. NO MÁS. No sean cafres. A ningún gobierno en el mundo le conviene que la vida de un opositor corra peligro. Se comportan peor que los criminales que dispararon contra él el sábado 7 de junio”, dijo Benedetti, quien también pidió no señalar al Ejecutivo como responsable.

El presidente Petro, en un evento que realizó este martes a las afueras de Bogotá, aseguró que desea “que el senador Uribe se restablezca y pueda abrazar a sus hijos”. Además, pidió no oír los llamados a las venganzas políticas, porque, según dijo “Colombia ya se ha matado por centenares de miles entre sí”.

