Gobierno Petro logró quorum en Cámara para citar debate de la pensional, ¿qué sigue?

La Cámara de Representantes está a puertas de dar por iniciado, oficialmente, el cuarto debate de la reforma pensional. Este viernes, después de tres horas, el presidente de la corporación legislativa anunció el proyecto, que será discutido este sábado, con una plenaria citada a las 10:00 a. m.

Se trató de una jornada maratónica, en la que se publicó el decreto del gobierno de Gustavo Petro para citar a sesiones extras —con firma del mismo mandatario y su ministro del Interior, Armando Benedetti— y se citó a una plenaria para las 7:00 p.m., que luego se aplazó para las 8:00 p. m. En todo caso, en pocas horas la corporación legislativa volverá a votar sobre la posibilidad de acoger el texto del Senado o si comenzará a votar artículo por artículo.

Aunque se creyó que por la citación del mismo día no se lograría conformar el quorum, se estableció quorum deliberatorio, con lo que anunció el proyecto para el día siguiente. En el salón elíptico estuvieron presentes representantes de las bancadas del Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal, con la notoria ausencia de Cambio Radical—aunque sí estuvo el representante Carlos Cuenca— y el Centro Democrático, que anunciaron que se ausentarían por al tratarse de una citación, de acuerdo con ellos, “ilegal”.

"Mañana se definirá si se acepta el texto del Senado o si seguimos con la discusión del texto de Cámara", dijo.

Los primeros en llegar fueron los ministros Benedetti, Antonio Sanguino (Trabajo) y Guillermo Jaramillo (Salud), quien fue designado como ministro delegatario por el viaje del mandatario a Europa. Con ellos, aterrizaron en el Capitolio el presidente del Colpensiones, Jaime Dussan, y el jefe de gabinete, Alfredo Saade.

Después se hicieron presentes las jefas de las carteras de Comercio (Diana Marcela Morales), Transporte (María Fernanda Rojas), Deporte (Patricia Duque), TIC (Julián Molina) y Justicia (Eduardo Montealegre).

Eso sí, todavía se mantienen las dudas sobre cómo irá la votación. Según el extracto de la decisión de la Corte Constitucional que se dio a conocer, se devolvería el articulado para que debatiera la proposición de acoger tal cual el texto del Senado. Para esto, se necesitan al menos tres horas, después de las cuales se puede citar la “suficiente ilustración” e ir a voto limpio. Si se decantan por esto, no habría conciliación.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que se debata artículo por artículo el texto que vino desde la Comisión Séptima de la Cámara y, si se hace eso, se tendría que ir a una conciliación con el texto de Senado. Eso sería, precisamente, lo que busca evitar el Gobierno, sobre todo con las tensiones crecientes entre las dos ramas del poder.

“Ya esta Cámara votó y yo creo que esta vez va a reiterar ese voto positivo en favor de la reforma pensional”, indicó el mintrabajo antes de la plenaria.

La plenaria no estuvo, de todas formas, libre de polémica. Desde la bancada independiente, la representante Cathy Juvinao (Alianza Verde) señaló que se estaría incurriendo en dos vicios de trámite: el primero, porque no está el auto publicado en la página de la Corte Constitucional; y el segundo, porque se anunció el proyecto sin haber votado el orden del día, pues no había quorum decisorio.

“Aquí no se ha votado el orden del día, porque no hay quorum decisorio, y en el orden del día está precisamente votarse primero, y después los anuncios. (...) De ninguna manera está usted facultado para anunciar en una sesión que no ha votado el orden del día”, apuntó.

En todo caso, se anunció el proyecto para iniciar su debate este sábado. Se espera que esta vez sí se conforme el quorum decisorio, pues el Gobierno espera sacar lo antes posible, como lo ha notificado el mismo jefe de Estado, este articulado.

