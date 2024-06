“No dejen que los trucos venzan a la democracia”: Velasco en debate de pensional

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en el debate de la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Foto: Jose Vargas Esguerra

A una semana del fin de la legislatura, el último debate de la reforma pensional en la Cámara de Representantes sigue agitándose. Este viernes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien ha estado presente en las discusiones, intervino ante la plenaria para criticar los “trucos” que estarían usando para atrasar el avance de la votación del articulado, que él mismo llamó “el proyecto más revolucionario en materia social de las últimas décadas”.

“El Gobierno ha traído un proyecto en el que esperaría que con argumentos e inteligencia, y no con trucos, se puedan tomar decisiones. Como lo dije al inicio, puede sonar grandilocuente, pero está en juego la dignidad y la independencia de la Cámara de Representantes. Hoy somos nosotros los que estamos gobernando, mañana, como enseña la historia y la democracia, serán otros. Por eso hay unas reglas de juego que tienen que ser respetadas, reglas de juego en la democracia para tomar decisiones”, afirmó.

El ministro recordó a los congresistas que su deber era “debatir los elementos del fondo” del proyecto y no permitir que “con pequeños trucos de tinterillos, de barandas, de inspecciones de tercera categoría, eviten que la democracia tome decisiones”. Se refirió específicamente a las recusaciones, que han sido presentadas contra bancadas y representantes en las últimas sesiones para discutir el articulado de la iniciativa y que han generado que congresistas abandonen la sesión, argumentando que no esta no puede seguir a menos de que se resuelvan esos impedimentos en la Comisión de Ética, y, así, rompiendo el quórum para la discusión.

Sugerimos: “Habrá cambios en el gabinete”: Petro reveló que estarán listos antes del 20 de julio

“El procedimiento que debe desarrollarse frente a la recusación es que la mesa directiva envía esas recusaciones a la Comisión de Ética, y el Congreso y los congresistas siguen sesionando”, aseguró. “Si hoy, frente a una recusación, como lo hicimos ayer, nos declaramos impedidos, este Congreso no podrá seguir sesionando en materias de fondo, porque cada vez que se vaya a tomar una decisión, la simple recusación frena el debate. ¿Creen que eso es responsable con la democracia, con lo que ustedes significan, con el país?”, agregó.

En su intervención, citó la sentencia C-294 de 2021, en la que resaltó que “la recusación presentada por un ciudadano no puede tener como consecuencia la suspensión del trámite de un acto legislativo y, menos aún, el retiro automático en el ejercicio de la función congresional de los congresistas”. Dicho esto, pidió a los congresistas dar el debate para la reforma, para que así el Congreso pueda tomar una decisión.

Le puede interesar: Reforma laboral, en la recta final: con 7 artículos faltantes se levantó la sesión

“Este Congreso es más que los trucos. Este Congreso está lleno de mujeres y hombres inteligentes que tendrán argumentos a favor o en contra para tomar decisiones, pero no se dejen atemorizar. No dejen que los trucos hoy venzan a la democracia en este país”, concluyó.

Por el momento, el debate de la reforma continúa. Este jueves, la Cámara de Representantes aprobó la ponencia mayoritaria para el cuarto debate y negó la ponencia de archivo presentada por los representantes Betsy Pérez (Cambio Radical) y Juan Felipe Corzo (Centro Democrático). A inicios de esta semana, la polémica giró en torno a la audiencia pública sobre la reforma, que, después de discusiones por falta de tiempo para tramitar la iniciativa y choques por las fechas, se realizó este miércoles.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.