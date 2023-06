Reforma pensional: se reabre el primer debate del proyecto con más del 80% aprobado

La reforma pensional avanza a pasos agigantados en la Comisión Séptima del Senado. En solo una sesión fueron aprobados casi 80 de 94 artículos que tiene la iniciativa. Este miércoles 14 de junio los senadores continúan debatiendo el proyecto. Se espera que se aprueben los últimos artículos y el texto quede listo para su segundo debate en la plenaria.

La sesión inició con una claridad: la Comisión de Ética negó las recusaciones presentadas por un ciudadano a varios senadores por un posible conflicto de interés, lo que había dejado inquietos a algunos legisladores, especialmente del Centro Democrático y el Partido Conservador, que se ausentaron del debate del martes hasta que no se resolvieran las recusaciones. Una recusación es un recurso en el que se pone en duda la imparcialidad del congresista para avanzar en un debate.

“Me alegro de la decisión de la Comisión de Ética, eso le da tranquilidad a los integrantes de la Comisión Séptima del Senado para continuar en la discusión del articulado”, expresó la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), quien es presidenta de esa célula legislativa y coordinadora ponente de la reforma pensional.

Igualmente, como lo prometieron el partido uribista y el Conservador, sí se presentaron al debate luego de que las recusaciones fueran resueltas: “Hasta que no se solucionaran no podríamos hacer parte del debate. Ya nos llegó el informe de la Comisión de Ética que manifiesta que sí podemos hacer parte del proceso. Nuestra ausencia no fue ningún sabotaje, por eso aquí estamos haciendo presencia con la intención de debatir”, dijo el senador Alirio Barrera.

La Comisión Séptima aprobó en la mañana del miércoles el artículo 57, que establece que el ahorro individual del pilar contributivo podrá ser administrado por los “fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual, previsto en la Ley 100 de 1993, las sociedades fiduciarias, las compañías de seguros de vida, y las sociedades comisionistas de bolsa, por Colpensiones, así como por entidades sin ánimo de lucro.

De igual manera, fue aprobado el punto 58 sobre sobre los “niveles de patrimonio adecuado para las entidades que administren los fondos de pensiones del componente de ahorro individual”.

