“Es una afrenta a nuestra democracia”: Congreso tensionado por levantamiento de plenaria

El choque entre el Congreso y el presidente Gustavo Petro continúa. Este miércoles, cuando estaba previsto el debate de la reforma pensional, el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde) levantó la sesión en protesta contra el mandatario, quien acusó a algunos congresistas de la Comisión Séptima de una “violación flagrante a la Constitución y la ley”.

Name ya había condenado las palabras de Petro, pero volvió a despacharse contra el presidente y aseguró que era “inadmisible” la afirmación de que el proyecto de ley se hundió bajo “influencias ilegales y corruptas”. Enfatizó también en que sus aseveraciones solo contribuyen “al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder público”.

La decisión llevó a protestas por parte de los congresistas del oficialismo y de otros sectores, que afirman que solo se buscaba seguir dilatando la discusión sobre la reforma pensional. Los de la oposición aplaudieron la medida y abandonaron el recinto.

Las congresistas del partido Alianza Verde, Angélica Lozano y Catherine Juvinao, criticaron que las peleas entre Name y Petro estuvieran incidiendo en la agenda legislativa del Congreso. La representante Juvinao pidió “madurez política”, pues se sacrificaba “el interés de la ciudadanía”. La senadora Lozano recordó que una iniciativa como la pensional era “necesaria hace muchos años”, por lo que era “inaceptable” que no se permitiera su votación.

La #ReformaPensional es necesaria hace muchos años.



El congreso TIENE que poder debatir y aprobarla o hundirla en votación. Me consta la voluntad de plenaria de cumplir elemental deber.



INACEPTABLE que desde el 4 de octubre estén las ponencias y el presidente Name no la… — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) April 11, 2024

El senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay calificó la medida como “oportuna” y apuntó que las palabras del presidente Petro “no solo violan la independencia de poderes, sino que ponen en tela de juicio decisiones absolutamente democráticas y demuestran una vez más el talante autoritario y déspota” del mandatario.

“Que Gustavo Petro entienda que no puede seguir acusando a sus contradictores de delincuentes solo porque no estamos de acuerdo con él”, dijo.

Estar en contra de las malas y nocivas iniciativas de @petrogustavo no nos convierte en delincuentes, sino que por el contrario garantiza que Colombia se salve de su pésimo gobierno.



No haremos plenaria. Mi respaldo a la medida de protesta del Presidente del @SenadoGovCo… pic.twitter.com/Dd4t6muKpF — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) April 10, 2024

Otros congresistas de ese mismo partido también apoyaron la decisión de Name, como Paloma Valencia, quien en otras oportunidades ha promovido desarmar el quórum para impedir el trámite de la reforma. De igual forma, el representante Andrés Forero dio “total respaldo” al levantamiento de la plenaria y añadió que “el presidente no puede seguir insultando a la rama legislativa cada vez que contraria su voluntad y no acompaña sus iniciativas”.

¿”Hacer invivible la república” porque el congreso exige respeto y archiva legítimamente algunas de las iniciativas de ley del ejecutivo, Mafe?



Eso es división de poderes.



Y te recuerdo que al gobierno anterior le hicieron un paro violento tratando de tumbar al presidente. https://t.co/pvzmaibQBn — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) April 11, 2024

El par de Name en la Cámara, Andrés Calle, ya había arremetido contra la decisión, pero añadió que esta significaba “golpear a los viejos y viejas que tienen la esperanza puesta en la reforma pensional para ver una vida digna”.

“El acto teatral del presidente Name es una afrenta a nuestra democracia, es una afrenta a lo que hemos jurado defender como congresistas de Colombia. No es un acto contra el Gobierno nacional, es golpear a nuestros ancianos”, afirmó.

El acto teatral del Presidente del Senado de levantar la sesión es golpear a los viejos y viejas que tienen la esperanza puesta en la Reforma Pensional para ver una vida digna.



¡Aquí en la @CamaraColombia el trabajo no se detiene! pic.twitter.com/MPkY5YvD01 — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) April 11, 2024

La vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, reprochó la decisión de su compañero de la mesa directiva, a quien acusó de hacer de las diferencias que tenía con el presidente “una excusa para evitar que el Senado trabaje”. Apuntó que “el país no avanza” cuando no se permiten los debates y el Congreso “cada vez se ve más ajeno a la vida cotidiana de las personas que necesitan respuesta de quienes hacemos política”.

“Hoy no cumplió con su compromiso de brindar garantías a todos los sectores. No pierde el gobierno, pierden los millones de adultos mayores que no tienen ningún apoyo del Estado luego de trabajar toda su vida”, afirmó.

El presidente del Senado no puede hacer de sus diferencias políticas con el Presidente, una excusa para evitar que el Senado trabaje. Su intervención no representa al conjunto de la Corporación y menos su decisión de levantar la sesión, con esto, el país no avanza.



Hoy no… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) April 10, 2024

Desde el interior del Ejecutivo criticaron que se haya tomado esa decisión. Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social y uno de los funcionarios más cercanos al presidente, dijo que se había “roto la democracia representativa”, pues “los congresistas no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses”. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lo acusó de tener “afán de promover golpes de Estado”.

El Pte del Senado Iván Name, sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas. Se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses. El pueblo tiene que hacerse… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 11, 2024

Con el aplazamiento del debate sobre la reforma, esta enfrenta serios problemas para poder sobrevivir en el Congreso. Tiene hasta el 20 de junio para ser aprobada en la plenaria del Senado y después pasar la prueba en dos debates en la Cámara, el primero en la Comisión Séptima.

