¿Petro ejecutará medidas sin necesidad de reformas?: Esto dice coalición y oposición

Luego de que el presidente Gustavo Petro le advirtiera al Congreso que de no aprobar las reformas el sistema colapsaría y que ante la tardanza en su debate buscaría cómo poner en marcha varias medidas sin el “visto bueno” del Legislativo, se han evidenciado comentarios a favor y en contra de esta declaración.

El Gobierno ha aceptado que tiene el tiempo en su contra, pues solo hasta el 20 de junio hay plazo para que se aprueben dos de sus reformas más significativas: la pensional y la de salud. Por esto, le han pedido en varias oportunidades a los congresistas que den el debate y que se puedan conciliar los puntos más polémicos.

La reforma pensional, cuyo debate ha sido suspendido ya dos veces por falta de quórum, retoma su discusión este miércoles 6 de marzo, mientras que la de salud no tiene aún fecha agendada ni aval fiscal de parte del ministerio de Hacienda.

Ante el panorama, el presidente Petro, desde la cumbre CELAC que se desarrolló en San Vicente y las Granadinas, indicó que buscaría alternativas más allá de las legislativas para ejecutar sus proyectos y reformas: “Si el Congreso no debate igual se van a caer y en esa medida me adelanto bajo la ley vigente a construir las transiciones que merece el país”.

El presidente del Congreso, Iván Name, expuso que el Ejecutivo no podía saltarse al Legislativo y que hay proyectos que solo pueden ejecutarse con la aprobación de la corporación. “Estaría violando la ley y la Constitución. Hagan lo que deban, pues el problema va a ser posteriormente las demandas que van a tener los actos que no pueden ser soportados sin una reforma”, mencionó.

En ese sentido opinó la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: “Se están saltando el Congreso de manera grosera y peligrosa”.

No obstante, desde la coalición oficialista han respaldado la posibilidad: “El gobierno hace lo propio y lo hace bien. El Senado debe lograr que avancen las cuatro grandes reformas con celeridad para consolidar el cambio”, expresó la senadora Clara López.

Eso sí, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, apuntó que el Gobierno Petro tiene en cuenta su anterior experiencia de la declaratoria de emergencia de La Guajira, cuyos decretos se cayeron.

“Tenemos unas experiencias, intentamos hacer algo interesantes en La Guajira, la Corte Constitucional nos dijo no va la declaración de emergencia económica. Respetamos esa decisión, por algo estamos presentando proyectos de ley. Si hay alguien respetuoso de la Constitución del 91 es Petro, él ayudó a hacerla”, aclaró Velasco.

