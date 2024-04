Inicia la contrarreloj del Gobierno para aprobar reforma a la educación y pensional

Senado de la República - Plenaria - Reforma Pensional Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

En la noche de este lunes, el gobierno de Gustavo Petro logró un respiro en el Congreso al derrotar la ponencia alternativa de la reforma pensional y aprobar el informe de la positiva, lo que la da vía a libre a la plenaria del Senado para discutir el articulado original. A la par, en la Cámara de Representantes, la reforma a la educación fue aprobada con una mayoría absoluta, por lo que podrá hacer su tránsito a los dos debates restantes en el Senado.

En el caso de la pensional, lo que viene ahora es la discusión minuciosa de los cerca de 90 artículos que tiene la propuesta, un punto en el que serán fundamentales los acuerdos que ha logrado el Gobierno con partidos como La U y el Liberal. Por ejemplo, con estos últimos acordó bajar el umbral de cotización en Colpensiones de tres a 2,3 salarios mínimos, algo que no cayó del todo bien en el Pacto Histórico.

Además, ambos proyectos deberán enfrentarse al tiempo, pues para no hundirse y llegar a ser ley deben quedar listos antes del 20 de junio, cuando termina la segunda legislatura de este Congreso. Ese camino no será sencillo para el Gobierno, ya que en el medio está la mala relación del presidente Gustavo Petro con el presidente del Congreso, Iván Name, y las movidas de la oposición para desarmar el quórum decisorio.

Además, cabe resaltar que, cuando un proyecto de ley es aprobado en una cámara y debe pasar a la otra, como sucederá con la reforma a la educación y eventualmente con la pensional, se debe esperar 15 días para iniciar formalmente el debate. Por todo esto, el Gobierno le apostará a dejar lista la pensional esta semana; sin embargo, al ser un articulado tan extenso, lo más probable es que la discusión sea complicada.

El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, celebró los avances en la pensional y los atribuyó a que los congresistas terminaron “entendiendo las bondades del proyecto” y también el trabajo de diálogo del Gobierno con otros sectores: “el sentarnos con las bancadas, el escucharlos, no tener líneas rojas en todo el proyecto y permitir hacer concertación da como resultado este tipo de votaciones”. El ministro también señaló que el diálogo “asegura las mayorías frente a los temas fundamentales”.

Según Velasco, la meta es aprobar todo el segundo debate esta semana, para lo cual deberá consolidar los acuerdos que tiene con los liberales y La U. En cuanto a la reforma a la educación, la ministra de esa cartera, Aurora Vergara, aseguró que el paso de los días será el principal desafío, por lo que espera que en dos semanas el proyecto se esté votando en la Comisión Primera del Senado. Según explicó, los equipos encargados de los temas técnicos tendrán estos 15 días para plantear una estrategia de cara a esa discusión.

Cabe resaltar que esa corporación a la que llega el proyecto es un escenario complejo, ya que la mayoría de sus integrantes tiene grandes reparos con la agenda del Gobierno. Entre los más críticos están las senadores Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, ambas del Centro Democrático, y los senadores David Luna y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

