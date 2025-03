“Al Senado se le ha prohibido discutir en este Gobierno”: Petro

El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros que lideró este martes. Foto: Andrea Puentes

El presidente Gustavo Petro volvió a cargar contra el Congreso en el consejo de ministros de este martes, que giró en torno a la crisis del sistema de salud en Colombia. Criticó al Legislativo por cerrarle la puerta a sus reformas y dio pistas sobre lo que seguirá en caso de que la reforma a la salud no sea aprobada.

“Al Senado se le ha prohibido discutir en este Gobierno, porque antes de que lleguen los grandes temas, los sacaban”, señaló el mandatario, en referencia a lo ocurrido con la reforma laboral, que se hundió con la votación de la ponencia de archivo que tuvo ocho votos a favor.

En esa línea, Petro señaló que no presentarán otro proyecto de reforma a la salud. Agregó que desde su Gobierno “ya [dieron] la oportunidad”, concertando con diversos sectores que metieron “muchas transformaciones que era importantes”, pero “el Senado piensa acabar con esos dos años y medio estúpidamente, en [su] opinión, porque podrían recogerlo”, y “ya tienen los congresistas para tumbarla”.

“Si se cae, actuamos de inmediato. No actuamos violando la ley, actuamos con la ley en la mano. Colombia merece un sistema de salud que sirva, que debe ser preventivo, que no puede estar intermediado, que va a haber negocios privados, sí, pero decentes y no esta mafia que está ordeñando el sistema de salud”, apuntó.

Eso sí, fue claro en que la consulta popular se concentrará únicamente en la reforma laboral, aunque dejó abierta la posibilidad de que haya una pregunta en lo referente al sistema de salud. En ese punto, criticó que partidos como Centro Democrático y Cambio Radical hayan anunciado su voto negativo en el trámite de la consulta en el Congreso: “Van a decirle públicamente a la gente que no quiere que decidan”.

Sumado a eso, instó a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a hacer las denuncias de tipo penal de funcionarios públicos que tengan conocimiento de crímenes que se estén cometiendo. En este mismo consejo había dicho que había personas en su Gobierno que estaban tratando de “encubrir” actos criminales, como en la auditoría hecha el pasado viernes a Audifarma.

Petro también se refirió al presunto golpe de Estado que se estaría gestando en su contra con la investigación en el Consejo Nacional Electoral. Según señaló, este órgano no tiene las competencias para investigar al jefe de Estado.

Además, apuntó que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se mueve un plan similar, impulsado, según el mandatario, por el presidente del Legislativo, Efraín Cepeda (Partido Conservador). El senador ha negado en el pasado cualquier implicación en un plan de ese carácter.

“Si sale el presidente por un voto en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es Cepeda el que ha estado aquí saboteando todo esto. Es un plan para destruir el progresismo en Colombia. No estoy paranoico, lo publicaron los mismos uribistas”, señaló.

