Vuelve al Congreso discusión sobre regulación mercado de marihuana en Colombia

En el Congreso esperan discutir de nuevo la regulación del mercado de cannabis de uso adulto. El representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) es el autor de la propuesta que empezará su trámite en el Congreso.

“Vuelvo a insistir en regular el mercado de la marihuana en Colombia. Aquí [se] puede fumar en cualquier parte, una sola persona puede sembrar hasta 20 plantas. Pero los únicos que la pueden vender son grupos ilegales”, afirmó el representante Ocampo, de origen valluno.

“Necesitamos un mercado regulado, legal, que impida que los niños puedan acceder fácilmente, que pague impuestos, que genere empleos y empresas. Cada día que nos retrasamos perdemos competitividad en el mundo. Se pueden generar muchos millones de pesos para la salud y la educación”, aseveró.

Y añadió: “La regulación del cannabis no es una puerta al caos, sino una apuesta por la paz, el desarrollo rural y la reducción del daño. Es hora de que el Congreso legisle con valentía, basándose en evidencia y no en prejuicios”.

No es la primera vez que el proyecto llega al Congreso. En 2022 empezó su discusión y llegó hasta el último de ocho debates, por tratarse de un acto legislativo. Sin embargo, el 21 de junio de 2023, el Senado lo hundió, porque, aunque obtuvo la mayoría (47 votos por el sí y 43 por el no), no llegó al mínimo de 54 votos. En esa ocasión fue el liberal Juan Carlos Losada quien presentó el proyecto.

“Nosotros vamos a seguir en la lucha, tenemos que reflexionar cuál es el mejor mecanismo ahora, si a través de un acto legislativo, o tal vez de una ley estatutaria directamente.”, afirmó Losada en esa ocasión.

