¿Regular o no el cabildeo?: un debate de vieja data que vuelve al Congreso

Plenaria a la Reforma Tributaria en el Congreso de la república Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Volvió al Congreso la discusión sobre si reglamentar y regular el cabildeo o lobby en Colombia, una práctica en la que diferentes actores buscan defender sus intereses en representación propia o de terceros en el Congreso; con ello buscan movilizar el voto de los legisladores sobre ciertos proyectos, a favor o en contra, de acuerdo con el interés.

Así las cosas, en Comisión Primera de Senado pasó en primer debate un proyecto que busca regular esa práctica en el país.

Desde 1995, se han presentado en el Congreso más de veinte iniciativas de diferentes partidos políticos para reglamentar el cabildeo en el país, pero, ninguna ha triunfado.

(Lea: “Presidente Petro aterrizó en México: se reunirá con López Obrador este viernes”)

El proyecto es promovido por los senadores Alfredo Deluque (Partido de la U) y Ariel Ávila (Alianza Verde), quienes argumentan que puede ser “favorable para la democracia”, pero que “la ausencia de un marco regulatorio en Colombia ha derivado en prácticas indeseadas y vacíos normativos”, dicen.

La iniciativa pretende no solo incluir el ejercicio del cabildeo en el marco jurídico sino crear un “Registro Público de Cabilderos”: se trataría de un registro electrónico en el que deberán estar inscritos quienes realicen actividades de lobby y no podrían realizar esas actividades quienes no se encuentren inscritos.

¡Histórico! En Comisión Primera de Senado presentamos con el Senador @deluque, el Proyecto de Ley que regula el Cabildeo (Lobby). Desde 1995 se ha intentado aprobar y hoy ya es una realidad. Este es un paso importante para la lucha contra la corrupción. https://t.co/Ob7UyzFrkN — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 24, 2022

Igualmente, la iniciativa establecería una serie de prohibiciones para este ejercicio: defender o representar simultáneamente intereses opuestos o contradictorios, adelantar actividades de cabildeo ante entidades en donde prestaron su servicio como funcionarios o contratistas dentro de los dos años anteriores al ejercicio de la actividad, hacer uso de información sujeta a reserva legal de la cual llegaren a tener conocimiento, incluso si esta puede representar un beneficio para su cliente.

Al proyecto le faltan tres de cuatro debates para ser aprobado, por el momento solo ha pasado el primero en el Senado. Es apoyado también por Angélica Lozano, Humberto de la Calle, Inti Asprilla y buena parte de la bancada verde.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Según Ávila, lo que lograría el proyecto sería poner “sobre la mesa lo que ya hacen gremios, ONGs, empresas y todo tipo de ciudadano por sus intereses: meter un artículo o quitarlo”, dice; considera también que esta medida sería positiva para erradicar la corrupción.

De acuerdo con el proyecto, que no haya regulación pone en duda la “actividad legislativa, un aumento del riesgo de derivar en actos de corrupción y en muchas ocasiones la prevalencia de intereses particulares sobre el interés general”.