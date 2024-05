“Oportunismo puro y duro”: reacciones a la renuncia de Claudia López al Partido Verde

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La renuncia que presentó este 6 de mayo Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, al partido Alianza Verde, ha dejado un gran número de reacciones de varios sectores. No solo en su fuerza política se han visto comentarios, también de parte del mismo Gobierno y de otras figuras políticas.

Desde su partido, algunos catalogaron el acto como oportunista o como una estrategia para posicionar su nombre para las elecciones presidenciales de 2026. De hecho, un sector del Partido Verde dará una rueda de prensa este 7 de abril en el Congreso para hablar de la renuncia de López y de Antanas Mockus tras los presuntos escándalos de corrupción conocidos en la UNGRD que vincularían a dos militantes: el presidente del Congreso, Iván Name, y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones.

“Le creería la indignación a Claudia López si los congresistas de su tendencia, empezando por su esposa, renunciaran con ella. Su renuncia es una actuación oportunista para escurrir el bulto y ensuciarnos a quienes acompañamos al gobierno de Gustavo Petro por convicción ideológica”, sostuvo el senador Inti Asprilla, una de las voces que ha llamado a la escisión del partido.

Este mismo llamado lo hace la representante Cathy Juvinao: “Mucho me temo que si las directivas no son receptivas a aceptar el camino de la escisión, a integrantes como yo no nos dejarán otro camino que el que tomó Antanas Mockus y ahora también nuestra exalcaldesa, Claudia López”.

Le creería la indignación a @ClaudiaLopez si los congresistas de su tendencia empezando por su esposa renunciaran con ella.

Su renuncia es una actuación oportunista para escurrir el bulto y ensuciarnos a quienes acompañamos al gobierno de @petrogustavo por convicción ideológica. — Inti Asprilla (@intiasprilla) May 6, 2024

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien presentó su renuncia al Partido Verde en 2015, fue otra de las voces en pronunciarse frente a la renuncia de López, a quien tildó de “campeona del oportunismo”.

“Yo sí me salí del Partido Verde cuando se lo tomó el petrismo. En la práctica lo habíamos resucitado del cascarón legal que era, con Lucho y Antanas Mockus, cuando hicimos la Ola Verde. Por el contrario, Claudia López se quedó en ese partido precisamente feliz de que se lo hubiera tomado la izquierda petrista. Y apoyó a Petro y expresó públicamente su dicha por el triunfo de Petro. Es campeona del oportunismo”, indicó.

Yo sí me salí del Partido Verde cuando se lo tomó el petrismo. En la práctica lo habíamos resucitado del cascarón legal que era, con Lucho y Antanas Mockus, cuando hicimos la Ola Verde. Por el contrario Claudia López se quedó en ese partido precisamente feliz de que se lo hubiera… — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) May 7, 2024

Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, habló sobre la renuncia. Carrillo, precisamente, fue concejal de Bogotá durante el mandato de López y se caracterizó por hacerle oposición.

“La política tradicional ha controlado desde su creación la UNGRD, esa política tradicional es la que ha saqueado históricamente al país. Demasiado oportunista el show de Claudia López. ¿Con quiénes gobernó cuatro años en Bogotá? ¡Hasta el Centro Democrático bebió de la participación burocrática en su alcaldía!”, dijo el director de la unidad.

La representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal dijo por su parte que la exalcaldesa buscaría lanzarse a la Presidencia en 2026 a través de firmas: “Va a hacer lo mismo que Galán con Cambio Radical. Negar a su partido, luego de contribuir a la debacle, para después lanzarse a la Presidencia por firmas o en alguna coalición usando todo el andamiaje de corrupción que supuestamente abandonó. Oportunismo puro y duro”.

La política tradicional ha controlado desde su creación la @UNGRD, esa política tradicional es la que ha saqueado históricamente al país. Demasiado oportunista el show de @ClaudiaLopez. ¿Con quienes gobernó cuatro años en Bogotá? ¡Hasta el Centro Democrático bebió de la… — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) May 7, 2024

