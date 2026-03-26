Paloma Valencia denunció caso de presunto acoso sexual en el Ministerio de la Igualdad

Paloma Valencia hizo denuncia pública contra viceministro Axcan Duque. Foto: Archivo Particular

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En la mañana de este jueves 26 de marzo, la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, hizo una denuncia pública por presunto acoso sexual en el Ministerio de la Igualdad. De acuerdo con la aspirante, el caso fue interpuesto ante el comité de convivencia de esa entidad y señala al viceministro Axcan Duque por presuntamente enviar una foto sexual a otra funcionaria.

La candidata solicitó de manera urgente a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General adoptar medidas para proteger a la denunciante. Según dijo en un comunicado, la funcionaria debe tener trabajo en casa para evitar que permanezca bajo el control del viceministro, esto mientras se adelantan las investigaciones.

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Por otra parte, Valencia reclamó que Duque sea apartado del caso mientras avanzan las averiguaciones para aclarar el caso. Por otra parte, la también senadora aprovechó la denuncia para señalar que en un eventual gobierno suyo se garantizarán entornos seguros para las funcionarias.

“Estos presuntos abusos no pueden suceder. ¡Necesitamos acciones inmediatas para proteger a las mujeres! El Gobierno del cambio terminó siendo la mentira más grande de la historia”, escribió la candidata en sus redes sociales.

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Hasta el momento, ni el viceministro ni el Ministerio de la Igualdad se han pronunciado al respecto.

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