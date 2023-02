Representante Susana Boreal confiesa que consume marihuana “todos los días”

Representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico. Foto: Archivo

Durante una audiencia de regulación del cannabis en la Cámara de Representantes, la congresista del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, intervino y dijo que las regulaciones están más atrasadas que las realidades que vive la sociedad. Además, respaldó la idea de legalizar la marihuana y confesó ser consumidora habitual. Esto fue lo que dijo.

En su participación en la audiencia, la representante a la Cámara por Antioquia dijo que reivindica “muchísimo, también, el derecho al ocio, el derecho al disfrute”. Aunado a esto, la legisladora dijo en el recinto que es “consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días”.

Más adelante en el encuentro, la legisladora sostuvo que regular la marihuana es algo con lo que Colombia está en deuda y que hacer no interfiere en otras actividades, como aseguró que lo consideran otras personas. “... Mire, yo fumo marihuana y soy representante. No estoy de acuerdo con eso porque la marihuana no es la que me tiene acá, porque tampoco es a la que tiene un montón de gente en sus cosas... hay que desestigmatizar la marihuana”.

Boreal no es la única congresista que ha confesado consumir habitualmente marihuana. En octubre de 2022, el senador del Partido Verde Oxígeno, Daniel Carvalho, también de Antioquia, sostuvo que desde hace años consume y que eso no le quita merito a su vida política y profesional.

En ese momento, el congresista dijo que se debe regular el uso, la producción y la comercialización del cannabis en Colombia, porque a su parecer es ilógico que “teniendo un derecho al consumo, al porte y al cultivo, sea ilegal venderla y comprarla. Eso no tiene ningún sentido. Esa política restrictiva le ha servido es a los ‘traquetos’, que se llenan los bolsillos con la ilegalidad”.

